ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 40χρονος που παρασύρθηκε από όχημα στη Νίκαια - Δώρισε τα όργανα η οικογένεια

 26.01.2026 - 21:55
Νεκρός 40χρονος που παρασύρθηκε από όχημα στη Νίκαια - Δώρισε τα όργανα η οικογένεια

Την τελευταία του πνοή άφησε 40χρονος μετά από τροχαίο. Ο άνδρας με καταγωγή από το Αγρίνιο, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Νίκαια της Αττικής και μετά από νοσηλεία λίγων ημερών εξέπνευσε.

Ο 40χρονος Χριστόφορος, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ, παρασύρθηκε από όχημα στην περιοχή τη Νίκαιας στην Αττική ενώ περπατούσε με τη σύντροφό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι, σύμφωνα με το sinidisi.gr. Ο 40χρονος διακομίστηκε στο ΚΑΤ αλλά δυστυχώς, ήταν τέτοια η βαρύτητα της κατάστασης του που αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το βράδυ της Κυριακής (25/1) πραγματοποιήθηκε η διαδικασία λήψης των οργάνων του 40χρονου Χριστόφορου καθώς η οικογένειά του δείχνοντας μεγαλείο ψυχής αποφάσισε να τα δωρίσει. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Χριστόφορος ασχολούνταν επαγγελματικά με την μαγειρική και πριν από πέντε μήνες είχε υποβληθεί σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς.

Τον Νοέμβριο του 2022 είχε φύγει από τη ζωή ο πατέρας του Χριστόφορου, Κώστας, σε ηλικία 62 ετών, μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, η μητέρα του Χριστόφορου, έκανε ανάρτηση στα social media για να αποχαιρετίσει τον γιο της: «Έφυγε χωρίς να το επιθυμεί. Και όμως θα ζει μέσα από την απόφασή μας να γίνει δωρεά οργάνων. Καλό ταξίδι λεβέντη μου στο φως».

