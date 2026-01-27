Ινδός Πρωθυπουργός: «Στενός φίλος και συνεργάτης η Κύπρος»

Ο Ναρέντρα Μόντι απάντησε στα ελληνικά στο μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη στην πλατφόρμα Χ, ο οποίος του εξέφρασε στην αγγλική γλώσσα θερμά συγχαρητήρια για την Ημέρα Δημοκρατίας της Ινδίας. «Η Κύπρος εκτιμά βαθιά τη διαρκή μας φιλία, τις κοινές μας δημοκρατικές αξίες και τη σταθερά ενδυναμούμενη συνεργασία μας. Ανυπομονώ να επισκεφθώ την Ινδία τον Μάιο», είχε αναφέρει στον μήνυμά του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας απάντησε ευχαριστώντας αρχικά τον Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη «για τις θερμές σας ευχές».

«Η Κύπρος είναι στενός φίλος και αξιόπιστος συνεργάτης και είμαστε δεσμευμένοι να εμβαθύνουμε την υφιστάμενη συνεργασία μας. Αναμένω με χαρά να σας καλωσορίσω στην Ινδία», πρόσθεσε στο μήνυμά του ο κ. Μόντι.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ