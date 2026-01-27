Themasports lifenewscy
Πολιτική Ινδός Πρωθυπουργός: «Στενός φίλος και συνεργάτης η Κύπρος»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινδός Πρωθυπουργός: «Στενός φίλος και συνεργάτης η Κύπρος»

 27.01.2026 - 07:55
Στενό φίλο και συνεργάτη θεωρεί την Κύπρο ο Ινδός Πρωθυπουργός δηλώνοντας ότι με χαρά αναμένει να καλωσορίσει στην Ινδία τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Ναρέντρα Μόντι απάντησε στα ελληνικά στο μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη στην πλατφόρμα Χ, ο οποίος του εξέφρασε στην αγγλική γλώσσα θερμά συγχαρητήρια για την Ημέρα Δημοκρατίας της Ινδίας. «Η Κύπρος εκτιμά βαθιά τη διαρκή μας φιλία, τις κοινές μας δημοκρατικές αξίες και τη σταθερά ενδυναμούμενη συνεργασία μας. Ανυπομονώ να επισκεφθώ την Ινδία τον Μάιο», είχε αναφέρει στον μήνυμά του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας απάντησε ευχαριστώντας αρχικά τον Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη «για τις θερμές σας ευχές».

«Η Κύπρος είναι στενός φίλος και αξιόπιστος συνεργάτης και είμαστε δεσμευμένοι να εμβαθύνουμε την υφιστάμενη συνεργασία μας. Αναμένω με χαρά να σας καλωσορίσω στην Ινδία», πρόσθεσε στο μήνυμά του ο κ. Μόντι.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

Παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα για επανεκκίνηση της διαδικασίας στο Κυπριακό, οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ξεκινούν σε κλίμα εμφανώς βαρύ και με «χαμηλό βαρομετρικό». Οι δημόσιες τοποθετήσεις της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας ενόψει της τριμερούς συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου.

