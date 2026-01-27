Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΕλληνίδα ηθοποιός αποκαλύπτει - «Η μαμά μου με είχε ρωτήσει αν ήμουν γκέι και αν μου άρεσαν οι γυναίκες»
LIFESTYLE

Ελληνίδα ηθοποιός αποκαλύπτει - «Η μαμά μου με είχε ρωτήσει αν ήμουν γκέι και αν μου άρεσαν οι γυναίκες»

 27.01.2026 - 08:23
Ελληνίδα ηθοποιός αποκαλύπτει - «Η μαμά μου με είχε ρωτήσει αν ήμουν γκέι και αν μου άρεσαν οι γυναίκες»

Ήμουν αγοροκόριτσο, ήταν πολύ έντονο το αντρικό κομμάτι, ανέφερε η ηθοποιός

Διαβάστε τη συνέχεια στο LifeNewsCy

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θέλετε να κλείσετε διαμέρισμα ή ξενοδοχείο στη Λεμεσό για τα καρναβάλια; Πόσο θα «κλάψει» η τσέπη σας - Δείτε τιμές
Πρόεδρος ΠΟΕΔ στο «T»: Χιλιάδες παιδιά χωρίς δάσκαλο - Καμπανάκι κινδύνου για τα σχολεία της Κύπρου
Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στη Λεμεσό: Ισχυρισμός για απαγωγή προσώπου - Χειροπέδες σε 12 άτομα
Τον νου σου: Αν δεις κέρμα στο χερούλι του αυτοκινήτου σου, δεν είναι η τυχερή σου μέρα
Έκρηξη στα Τρίκαλα: Είχαν επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια για τα παιδιά τους - Τα πρόσωπα της τραγωδίας και τα σενάρια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου

 27.01.2026 - 08:12
Επόμενο άρθρο

MasterChef: «Χαστούκι με το καλημέρα» - Μούδιασαν οι παίκτες με την ανακοίνωση του Κοντιζά

 27.01.2026 - 08:29
Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

Παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα για επανεκκίνηση της διαδικασίας στο Κυπριακό, οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ξεκινούν σε κλίμα εμφανώς βαρύ και με «χαμηλό βαρομετρικό». Οι δημόσιες τοποθετήσεις της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας ενόψει της τριμερούς συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

  •  27.01.2026 - 06:33
Έτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Οι κιλήδες αίματος, το σίδηρο και τα παπούτσια που εντόπισαν οι Αρχές

Έτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Οι κιλήδες αίματος, το σίδηρο και τα παπούτσια που εντόπισαν οι Αρχές

  •  27.01.2026 - 08:35
Το κατώφλι του Αρχηγείου Αστυνομίας αναμένεται να περάσει ο Δήμαρχος Πάφου - Θα δώσει κατάθεση

Το κατώφλι του Αρχηγείου Αστυνομίας αναμένεται να περάσει ο Δήμαρχος Πάφου - Θα δώσει κατάθεση

  •  27.01.2026 - 07:07
Έκθεση-καταπέλτης για το Τμήμα Δασών: Προβληματικές συμβάσεις, καθυστερημένα έσοδα και ελλιπής έλεγχος

Έκθεση-καταπέλτης για το Τμήμα Δασών: Προβληματικές συμβάσεις, καθυστερημένα έσοδα και ελλιπής έλεγχος

  •  27.01.2026 - 08:43
Πρόεδρος ΠΟΕΔ στο «T»: Χιλιάδες παιδιά χωρίς δάσκαλο - Καμπανάκι κινδύνου για τα σχολεία της Κύπρου

Πρόεδρος ΠΟΕΔ στο «T»: Χιλιάδες παιδιά χωρίς δάσκαλο - Καμπανάκι κινδύνου για τα σχολεία της Κύπρου

  •  27.01.2026 - 06:36
Γρίπη Α’: Θλίψη μετά τον θάνατο του τετράχρονου κοριτσιού - Η επαρχία που κρατά την «πρωτιά» στις νοσηλείες

Γρίπη Α’: Θλίψη μετά τον θάνατο του τετράχρονου κοριτσιού - Η επαρχία που κρατά την «πρωτιά» στις νοσηλείες

  •  27.01.2026 - 08:41
Θέλετε να κλείσετε διαμέρισμα ή ξενοδοχείο στη Λεμεσό για τα καρναβάλια; Πόσο θα «κλάψει» η τσέπη σας - Δείτε τιμές

Θέλετε να κλείσετε διαμέρισμα ή ξενοδοχείο στη Λεμεσό για τα καρναβάλια; Πόσο θα «κλάψει» η τσέπη σας - Δείτε τιμές

  •  27.01.2026 - 06:35
Οι «πελλοί» και οι φελλοί

Οι «πελλοί» και οι φελλοί

  •  26.01.2026 - 20:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα