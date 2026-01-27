Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Με τίτλο «Δεκάδες καταγγελίες, επέλεξαν μόνο μία» η «Αλήθεια» αναφέρει ότι η Αστυνομία οφείλει να ερευνήσει όλους τους ισχυρισμούς της Annie Alexui, παρόλο που καταγράφει ότι ορθά ενεργοποιήθηκε η αυτεπάγγελτη έρευνα για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στον Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, σημειώνοντας την καταγγελία της Κυπριακής Παραπολυμπιακής Επιτροπής εναντίον του στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλού, η εφημερίδα σημειώνει ότι το κράτος χρωστά €12,8 δισ. στα ταμεία των εργαζομένων.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Και ο Φαίδωνας στο μάτι του κυκλώνα» αναφέρει ότι η αστυνομία ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον κατ’ ισχυρισμό ξυλοδαρμό της συζύγου του. Στη φωτογραφία που δημοσιεύει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της γίνεται αναφορά στην έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα με πέντε νεκρές γυναίκες. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στην καταγγελία της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής για τον Φειδία Παναγιώτου στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Στην Αστυνομία το βάρος για Φαίδωνα» είναι ο τίτλος του κύριου θέματος του «Φιλελεύθερου», με την εφημερίδα να αναφέρει ότι το ΤΑΕ Λευκωσίας ελέγχει τη γνησιότητα τριών ηλεκτρονικών εγγράφων και μιας καταγγελίας στο Προεδρικό για ενδοοικογενειακή βία. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι απεβίωσε κοριτσάκι 4 χρονών από γρίπη Α, με τους συνολικούς θανάτους να φτάνουν τους 14. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι η «επιπολαιότητα» του Φειδία Παναγιώτου έφερε θύελλα αντιδράσεων.

Η «Χαραυγή» με τίτλο «Λεηλασία του ΤΚΑ για να δανείζεται η κυβέρνηση» αναφέρει ότι επηρεάζονται οι πολιτικές αποφάσεις για τις αυξήσεις στις συντάξεις και για κατάργηση του 12%. Η εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφία από τις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ κατά της κρατικής βίας και της αυταρχικής σκλήρυνσης της πολιτικής Τραμπ, όπως σημειώνει. Σε άλλο θέμα, αναφέρεται στη φορολογική μεταρρύθμιση, και καταγράφει ότι αυτή ψηφίστηκε βεβιασμένα, με αποτέλεσμα να διορθώνουν σοβαρά κενά και ασάφειες.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα Cyprus Mail με τίτλο «Η σύζυγος του δημάρχου Πάφου απορρίπτει ισχυρισμό για κακοποίηση» σημειώνει ότι υποστηρίζεται από τον σύζυγό της, ο οποίος κάνει λόγο για «κουτσομπολιά», ενώ η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα. Η εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφία από ποτάμι, μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, αναφέροντας ότι οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι τετράχρονο κοριτσάκι πέθανε από γρίπη στη Λεμεσό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ