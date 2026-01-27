Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λεμεσό - Προσπάθησε να διαφύγει και τραυμάτισε αστυνομικό

 27.01.2026 - 09:04
Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λεμεσό - Προσπάθησε να διαφύγει και τραυμάτισε αστυνομικό

Στις 27/1/26 και ώρα 01:00, τέσσερα μέλη της Τροχαίας Λεμεσού, ενώ διενεργούσαν έλεγχο τροχαίας στην οδό Κιοπρουλουζάτε στη Λεμεσό (παλιό λιμάνι), έκαναν σήμα σε οδηγό μοτοσικλέτας να σταματήσει. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε, επιχείρησε ελιγμό και κτύπησε, τραυματίζοντας δόκιμο αστυνομικό.

Ο μοτοσικλετιστής καταδιώχθηκε από μέλος της Ομάδας Ζ και, αφού παραβίασε δύο κόκκινα φώτα στη λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ, τελικά ανακόπηκε στο νέο λιμάνι, έπειτα από ελαφρά σύγκρουση με την αστυνομική μοτοσικλέτα. Ακολούθως συνελήφθη, προβάλλοντας αντίσταση και επιτέθηκε στο μέλος της Ομάδας Ζ.

Στη συνέχεια, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με προκαταρκτική ένδειξη 33 και τελική ένδειξη 14.

Ο δόκιμος αστυνομικός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη διάστρεμμα δεξιού αγκώνα και αριστερού ώμου, καθώς και πολλαπλές εκδορές στα άκρα.

Ο συλληφθείς είναι Έλληνας υπήκοος, ηλικίας 29 ετών.

Παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα για επανεκκίνηση της διαδικασίας στο Κυπριακό, οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ξεκινούν σε κλίμα εμφανώς βαρύ και με «χαμηλό βαρομετρικό». Οι δημόσιες τοποθετήσεις της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας ενόψει της τριμερούς συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου.

