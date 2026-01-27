Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λεμεσό - Προσπάθησε να διαφύγει και τραυμάτισε αστυνομικό

Ο μοτοσικλετιστής καταδιώχθηκε από μέλος της Ομάδας Ζ και, αφού παραβίασε δύο κόκκινα φώτα στη λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ, τελικά ανακόπηκε στο νέο λιμάνι, έπειτα από ελαφρά σύγκρουση με την αστυνομική μοτοσικλέτα. Ακολούθως συνελήφθη, προβάλλοντας αντίσταση και επιτέθηκε στο μέλος της Ομάδας Ζ.

Στη συνέχεια, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με προκαταρκτική ένδειξη 33 και τελική ένδειξη 14.

Ο δόκιμος αστυνομικός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη διάστρεμμα δεξιού αγκώνα και αριστερού ώμου, καθώς και πολλαπλές εκδορές στα άκρα.

Ο συλληφθείς είναι Έλληνας υπήκοος, ηλικίας 29 ετών.