Έκκληση: Αναστάτωση σε περιοχή της Λευκωσίας - Χάθηκε ο Spinny - Δείτε φωτογραφία του

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αυτή τη φορά χάθηκε ο σκύλος με το όνομα Spinny, με τον ιδιοκτήτη να απευθύνει δημόσια έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό του.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για δεύτερη περίπτωση εξαφάνισης σκύλου στην ίδια περιοχή, καθώς σε προγενέστερο περιστατικό είχε δηλωθεί η εξαφάνιση του σκύλου Mailo, ο οποίος ακούει στο όνομά του και χάθηκε επίσης από το σπίτι του στον Λυθροδόντα.

Παρά τις συνεχείς έρευνες, μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί. Για την υπόθεση του Mailo, ο ιδιοκτήτης προσφέρει αμοιβή ύψους 1.500 ευρώ σε μετρητά σε όποιον τον επιστρέψει σώο και αβλαβή, διευκρινίζοντας ότι δεν θα ζητηθούν εξηγήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες για το πού βρισκόταν το ζώο. Όπως τονίζει, το μοναδικό του μέλημα είναι η ασφαλής επιστροφή του σκύλου, ενώ η αμοιβή θα δοθεί άμεσα σε όποιον συμβάλει στον εντοπισμό του. Η σχετική ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες των σκύλων, με την ελπίδα ότι κάποιος πολίτης θα τους αναγνωρίσει και θα βοηθήσει στην επιστροφή τους στους ιδιοκτήτες τους. Οι ιδιοκτήτες καλούν όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει άμεσα μαζί τους, τονίζοντας ότι κάθε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη.