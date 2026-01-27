Σε σοβαρή κατάσταση τρίμηνο βρέφος- Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο - Συνελήφθη ο πατέρας

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέφος που διαμένει με τους γονείς του στη Λευκωσία διακομίσθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο πριν από τρεις μέρες σε σοβαρή κατάσταση.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές, με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας να εξασφαλίζουν μαρτυρίες, να εκδίδουν ένταλμα σύλληψης και να φορούν χειροπέδες στον πατέρα του.

Το αγοράκι νοσηλεύεται στο Μακάρειο ενώ οι εξετάσεις από πλευράς ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζονται.