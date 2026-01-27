Η Ryanair ανεβάζει στόχους: Περισσότεροι επιβάτες, ακριβότερα εισιτήρια μετά τις ταχύτερες παραδόσεις αεροσκαφών από την Boeing - Τι θα ισχύει

Για το οικονομικό έτος 2026, η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 4%, προσεγγίζοντας τα 208 εκατ. επιβάτες, έναντι πρόβλεψης για 207 εκατ. που είχε δοθεί τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε η Ryanair. Οι ναύλοι αναμένεται να καταγράψουν αύξηση άνω του 7%, κινούμενοι σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η εταιρεία σημείωσε ότι προχωρά σε «συνετή καθοδήγηση» για τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του συνόλου της χρήσης, εξαιρουμένων έκτακτων στοιχείων, τα οποία τοποθετεί μεταξύ 2,13 δισ. και 2,23 δισ. ευρώ. Στο τρίτο τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 115 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται πρόβλεψη 85 εκατ. ευρώ για πρόστιμο από την ιταλική αρχή ανταγωνισμού. Το αποτέλεσμα αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με τα 149 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αλλά υψηλότερο από τον μέσο όρο των 11 εκτιμήσεων αναλυτών που είχε συγκεντρώσει το Bloomberg, στις 90,2 εκατ. ευρώ.

«Οι καταναλωτές συνεχίζουν να ταξιδεύουν μαζικά, η διαθέσιμη χωρητικότητα στην Ευρώπη παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη και όλα αυτά οδηγούν σε ελαφρώς υψηλότερους αεροπορικούς ναύλους», δήλωσε σε συνέντευξή του ο οικονομικός διευθυντής της Ryanair, Νιλ Σόραχαν.

Η μεγαλύτερη αεροπορική χαμηλού κόστους στην Ευρώπη έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις παραδόσεις αεροσκαφών από τη Boeing, εξέλιξη που σηματοδοτεί στροφή σε σχέση με την έντονη δυσαρέσκεια της περασμένης χρονιάς, όταν ο μοναδικός προμηθευτής της δυσκολευόταν να παραδώσει έγκαιρα τα αεροσκάφη. Η Ryanair αναμένει την παράδοση των τελευταίων τεσσάρων αεροσκαφών τύπου Max 8 έως τον Φεβρουάριο, ενώ το νεότερο Max 10, το οποίο δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί, εκτιμάται ότι θα ενταχθεί στον στόλο της την άνοιξη του 2027.

Οι παραδόσεις αυτές θα επιτρέψουν στην εταιρεία να αυξήσει τον στόχο επιβατών για το οικονομικό έτος 2027 στα 216 εκατ., από 215 εκατ. προηγουμένως. Υπενθυμίζεται ότι η Ryanair είχε ήδη αναθεωρήσει ανοδικά τον στόχο επιβατικής κίνησης για το 2026 στα 207 εκατ., από 206 εκατ. που προέβλεπε αρχικά.

Η μετοχή της εταιρείας καταγράφει πτώση περίπου 3% από τις αρχές του έτους στο χρηματιστήριο του Δουβλίνου, μετά το άλμα 55% που σημείωσε το 2025.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται λίγες ημέρες μετά τη δημόσια αντιπαράθεση του διευθύνοντος συμβούλου Μάικλ Ο’Λίρι με τον Έλον Μασκ για το κόστος της υπηρεσίας Wi-Fi Starlink της SpaceX. Η διαδικτυακή κόντρα, κατά την οποία αμφότεροι αντάλλαξαν βαρείς χαρακτηρισμούς, ενίσχυσε τις κρατήσεις της Ryanair κατά 2% έως 3%, καθώς δημιούργησε έντονη δημοσιότητα για την εταιρεία, όπως ανέφερε ο Ο’Λίρι την περασμένη εβδομάδα.