Σοβαρή υπόθεση με βρέφος: Με αυτά τα αδικήματα είναι αντιμέτωπος ο πατέρας που συνελήφθη

Συγκεκριμένα, βρέφος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο Νοσοκομείο το Σάββατο (24/1).

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί διαγνώστηκε ότι πάσχει από το σύνδρομο ταρακουνημένου βρέφους.

Ακολούθως, εκδόθηκε ένταλμα εναντίον του 28χρονου πατέρα του βρέφους, ο οποίος συνελήφθη.

Εναντίον του 28χρονου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν:

-Πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης

-Έκθεση παιδιού

-Κακομεταχείριση παιδιού κάτω των 16

-Άλλες αμελείς πράξεις που σκοπεύουν στη σωματική βλάβη.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις έρευνες.