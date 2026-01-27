Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαVIDEO: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Annie Alexui πριν από 4 χρόνια - «Είχα συνείδηση, δεν τα ξεπούλησα όλα για τα ναρκωτικά»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Annie Alexui πριν από 4 χρόνια - «Είχα συνείδηση, δεν τα ξεπούλησα όλα για τα ναρκωτικά»

 27.01.2026 - 14:32
VIDEO: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Annie Alexui πριν από 4 χρόνια - «Είχα συνείδηση, δεν τα ξεπούλησα όλα για τα ναρκωτικά»

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή στο διαδίκτυο ως Annie Alexui, έπειτα από καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για πολιτικά κι όχι μόνο πρόσωπα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για σοβαρά αδικήματα και υποθέσεις δυσφήμισης.

Ωστόσο, τέσσερα χρόνια πριν, η ίδια είχε προχωρήσει σε μια ιδιαίτερα σοκαριστική και ειλικρινή εξομολόγηση, μιλώντας ανοιχτά για τον εθισμό της στα ναρκωτικά και συγκεκριμένα στην ηρωίνη, περιγράφοντας τις αιτίες, τις συνέπειες αλλά και τις προσωπικές της μάχες. Μια εξομολόγηση που σήμερα επανέρχεται στο προσκήνιο, την ώρα που το όνομά της μονοπωλεί το ενδιαφέρον των Μέσων Ενημέρωσης.

Όσα εξομολογήθηκε πριν τέσσερα χρόνια

«Μεγάλωσα με πολλές ανασφάλειες», είχε δηλώσει, αναφερόμενη στη δύσκολη σχέση με τον πατέρα της, την οποία θεωρεί κομβικό σημείο στη μετέπειτα πορεία της ζωής της. Όπως είχε εξομολογηθεί, γνώρισε έναν άντρα που ήταν ήδη μπλεγμένος με ναρκωτικά και εκείνος ήταν που τη μύησε στην ηρωίνη.

Παρά τον εθισμό της, η ίδια είχε τονίσει ότι θεωρεί τον εαυτό της «από τις τυχερές», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήμουν high class πρεζόνι. Είχα συνείδηση. Δεν τα ξεπούλησα όλα για τα ναρκωτικά».

Η Annie Alexui είχε μιλήσει χωρίς ωραιοποιήσεις για τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες της χρήσης, επισημαίνοντας πως το αδυνάτισμα που προκαλούν τα σκληρά ναρκωτικά «δεν είναι όμορφο, λιώνεις», ειδικά όταν πρόκειται για ουσίες όπως η ηρωίνη.

Στην ίδια εξομολόγηση είχε παραδεχτεί πως, μέσα στον εθισμό της, απομάκρυνε ανθρώπους από τη ζωή της που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε διώξει, ενώ είχε υπογραμμίσει πως η εξάρτηση είναι κάτι που «δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις μέχρι να σου χτυπήσει την πόρτα».

Παράλληλα, είχε επιστρέψει ξανά στη ρίζα του προβλήματος, λέγοντας πως πιστεύει ότι η σχέση με τον πατέρα της «είναι η αιτία όλων των κακών», αποτυπώνοντας με ωμότητα το προσωπικό της βίωμα. Καταληκτικά, ανέφερε ότι δεν μετάνιωσε για κανένα άτομο που έχασε αλλά μετάνιωσε για τα χρόνια που έχασε και το κακό που έκανε στον εαυτό της.

Δείτε βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε σοβαρή κατάσταση τρίμηνο βρέφος- Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο - Συνελήφθη ο πατέρας
«Γεμίσαμε γάρους»: Οδηγός πάρκαρε «κύριος» σε θέσεις ΑμεΑ σε υπεραγορά στη Λάρνακα - Δείτε φωτογραφία
Θα φάτε καλά: Κλείσε «ραντεβού» με τη ναπολιτάνικη πίτσα στην καρδιά της Λευκωσίας – Το calzone που θα σε συνεπάρει
Έκκληση: Αναστάτωση σε περιοχή της Λευκωσίας - Χάθηκε ο Spinny - Δείτε φωτογραφία του
Γρίπη Α’: Θλίψη μετά τον θάνατο του τετράχρονου κοριτσιού - Η επαρχία που κρατά την «πρωτιά» στις νοσηλείες
Θέλετε να κλείσετε διαμέρισμα ή ξενοδοχείο στη Λεμεσό για τα καρναβάλια; Πόσο θα «κλάψει» η τσέπη σας - Δείτε τιμές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Φειδίας: «Εμουντάραν ούλοι να με φάσιν…τούτη τη φορά καλά μου εκάμαν» – Η δημόσια απολογία του

 27.01.2026 - 14:31
Επόμενο άρθρο

Έκτη μέρα νοσηλείας για τη Σία Κοσιώνη - Τα νεότερα για την υγεία της και οι ευχές από συναδέλφους

 27.01.2026 - 14:36
Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

  •  27.01.2026 - 11:30
Ολγκίν: «Είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο, προσπαθώ να πιέσω...»

Ολγκίν: «Είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο, προσπαθώ να πιέσω...»

  •  27.01.2026 - 11:44
Ώρες αγωνίας για το τρίμηνο βρέφος που νοσηλεύεται στο Μακάρειο - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Ώρες αγωνίας για το τρίμηνο βρέφος που νοσηλεύεται στο Μακάρειο - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

  •  27.01.2026 - 13:03
VIDEO - Φειδίας: «Εμουντάραν ούλοι να με φάσιν…τούτη τη φορά καλά μου εκάμαν» – Η δημόσια απολογία του

VIDEO - Φειδίας: «Εμουντάραν ούλοι να με φάσιν…τούτη τη φορά καλά μου εκάμαν» – Η δημόσια απολογία του

  •  27.01.2026 - 14:31
VIDEO: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Annie Alexui πριν από 4 χρόνια - «Είχα συνείδηση, δεν τα ξεπούλησα όλα για τα ναρκωτικά»

VIDEO: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Annie Alexui πριν από 4 χρόνια - «Είχα συνείδηση, δεν τα ξεπούλησα όλα για τα ναρκωτικά»

  •  27.01.2026 - 14:32
Σε απευθείας δίκη ο 33χρονος ύποπτος για απόπειρα φόνου στην Τερσεφάνου - Έκοψε με μπαλτά το δάκτυλο 40χρονου

Σε απευθείας δίκη ο 33χρονος ύποπτος για απόπειρα φόνου στην Τερσεφάνου - Έκοψε με μπαλτά το δάκτυλο 40χρονου

  •  27.01.2026 - 14:18
Σάλος στη Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής έβαλε «ecstasy» στο ποτό συναδέλφου για να την κακοποιήσει

Σάλος στη Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής έβαλε «ecstasy» στο ποτό συναδέλφου για να την κακοποιήσει

  •  27.01.2026 - 13:44
VIDEO: Πάρτε ομπρέλα - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές του νησιού

VIDEO: Πάρτε ομπρέλα - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές του νησιού

  •  27.01.2026 - 14:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα