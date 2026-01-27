VIDEO: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Annie Alexui πριν από 4 χρόνια - «Είχα συνείδηση, δεν τα ξεπούλησα όλα για τα ναρκωτικά»

Ωστόσο, τέσσερα χρόνια πριν, η ίδια είχε προχωρήσει σε μια ιδιαίτερα σοκαριστική και ειλικρινή εξομολόγηση, μιλώντας ανοιχτά για τον εθισμό της στα ναρκωτικά και συγκεκριμένα στην ηρωίνη, περιγράφοντας τις αιτίες, τις συνέπειες αλλά και τις προσωπικές της μάχες. Μια εξομολόγηση που σήμερα επανέρχεται στο προσκήνιο, την ώρα που το όνομά της μονοπωλεί το ενδιαφέρον των Μέσων Ενημέρωσης.

Όσα εξομολογήθηκε πριν τέσσερα χρόνια

«Μεγάλωσα με πολλές ανασφάλειες», είχε δηλώσει, αναφερόμενη στη δύσκολη σχέση με τον πατέρα της, την οποία θεωρεί κομβικό σημείο στη μετέπειτα πορεία της ζωής της. Όπως είχε εξομολογηθεί, γνώρισε έναν άντρα που ήταν ήδη μπλεγμένος με ναρκωτικά και εκείνος ήταν που τη μύησε στην ηρωίνη.

Παρά τον εθισμό της, η ίδια είχε τονίσει ότι θεωρεί τον εαυτό της «από τις τυχερές», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήμουν high class πρεζόνι. Είχα συνείδηση. Δεν τα ξεπούλησα όλα για τα ναρκωτικά».

Η Annie Alexui είχε μιλήσει χωρίς ωραιοποιήσεις για τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες της χρήσης, επισημαίνοντας πως το αδυνάτισμα που προκαλούν τα σκληρά ναρκωτικά «δεν είναι όμορφο, λιώνεις», ειδικά όταν πρόκειται για ουσίες όπως η ηρωίνη.

Στην ίδια εξομολόγηση είχε παραδεχτεί πως, μέσα στον εθισμό της, απομάκρυνε ανθρώπους από τη ζωή της που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε διώξει, ενώ είχε υπογραμμίσει πως η εξάρτηση είναι κάτι που «δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις μέχρι να σου χτυπήσει την πόρτα».

Παράλληλα, είχε επιστρέψει ξανά στη ρίζα του προβλήματος, λέγοντας πως πιστεύει ότι η σχέση με τον πατέρα της «είναι η αιτία όλων των κακών», αποτυπώνοντας με ωμότητα το προσωπικό της βίωμα. Καταληκτικά, ανέφερε ότι δεν μετάνιωσε για κανένα άτομο που έχασε αλλά μετάνιωσε για τα χρόνια που έχασε και το κακό που έκανε στον εαυτό της.

Δείτε βίντεο: