Ηράκλειο: 31χρονη κατήγγειλε τον σύζυγο και την πεθερά της ότι την κλείδωσαν σε σπίτι για τρεις μέρες

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η 31χρονη ειδοποίησε χθες την Αστυνομία λέγοντας αρχικά πως υπέστη θύμα κακοποίησης και την έχουν κλεισμένη μέσα στο σπίτι σε χωριό του Ηρακλείου.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και ελευθέρωσαν τη γυναίκα, η οποία δήλωσε πως τις τελευταίες τρεις ημέρες την είχαν «φυλακισμένη» στο σπίτι και δεν της επέτρεπαν να βγουν έξω, ενώ ο σύζυγος και η πεθερά της παρακολουθούσαν την κάθε της κίνηση.

Παράλληλα, ανέφερε πως στο παρελθόν ο σύζυγός της ασκούσε λεκτική και σωματική βία. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, την είχε παρατήσει με το αυτοκίνητό τους σε απομακρυσμένη περιοχή και αναγκάστηκε να γυρίσει στο σπίτι με τα πόδια.

Τόσο ο σύζυγος όσο και η πεθερά συνελήφθησαν από την αστυνομία, ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, παράνομη κατακράτηση, ενώ ο σύζυγος διώκεται και για όπλα καθώς βρέθηκε στην κατοχή του κυνηγετικά όπλα και σφαίρες.

