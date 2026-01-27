Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΜια απλή κίνηση στο νερό που πίνουμε καθημερινά κάνει θαύματα στην υγεία μας
ΥΓΕΙΑ

Μια απλή κίνηση στο νερό που πίνουμε καθημερινά κάνει θαύματα στην υγεία μας

 27.01.2026 - 23:15
Μια απλή κίνηση στο νερό που πίνουμε καθημερινά κάνει θαύματα στην υγεία μας

Μια απλή φέτα ή λίγο χυμός λεμονιού μπορεί να κάνει το νερό πιο ευχάριστο στην κατανάλωση, ενθαρρύνοντας την τακτική ενυδάτωση και παράλληλα προσφέροντας μικρές δόσεις βιταμινών και αντιοξειδωτικών.

Αν και δεν αποτελεί «θαυματουργό» ελιξίριο, το νερό με λεμόνι μπορεί να γίνει ένα υγιεινό κομμάτι της καθημερινής μας διατροφής.

Ενυδάτωση και λειτουργίες του σώματος

Σύμφωνα με άρθρο του realsimple.com το πιο εμφανές όφελος είναι ότι το νερό με λεμόνι μας βοηθά να πίνουμε περισσότερο νερό κάτι που είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι πάνω από το 50 % του σώματός μας αποτελείται από νερό.

Η επαρκής ενυδάτωση υποστηρίζει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών και τη λειτουργία των οργάνων. Η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης και ακόμα πιο σοβαρές επιπτώσεις.

Αντιοξειδωτικά και χρόνια νοσήματα

Στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται πώς τα λεμόνια είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες στα κύτταρα μια διαδικασία που συνδέεται με πάρα πολλές χρόνιες ασθένειες, όπως διαβήτη τύπου 2, καρδιακά νοσήματα και καρκίνο. Όσο περισσότερα αντιοξειδωτικά λαμβάνουμε, τόσο καλύτερη προστασία προσφέρεται στον οργανισμό.

Ουδέτερη διατροφική αξία αλλά με ωφέλιμα στοιχεία

Όπως αναφέρει το medicalnewstoday.com το νερό με λεμόνι από μόνο του δεν παρέχει πολλά μακροθρεπτικά στοιχεία, περιέχει σημαντικές ποσότητες βιταμίνης C, μικρές ποσότητες καλίου και άλλων βιταμινών, και παραμένει χαμηλών θερμίδων και χαμηλού σακχάρου ροφήματα.

Σε άρθρο του healthline.com αναφέρονται επιπλέον οφέλη όπως: Πηγή βιταμίνης CΤο λεμόνι είναι φυσική πηγή βιταμίνης C, ενός ισχυρού αντιοξειδωτικού που όπως προαναφέρθηκε βοηθά στην προστασία των κυττάρων από οξειδωτικό στρες, στη σύνθεση κολλαγόνου και στη στήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος.

Το νερό με το χυμό από ένα λεμόνι (48 g) μπορεί να προσφέρει περίπου 18–21 mg βιταμίνης C, που αντιστοιχεί σε περίπου 20 % των καθημερινών αναγκών για ενήλικες.

Πρόληψη νεφρολιθίασης (πέτρες στα νεφρά)

Το κιτρικό οξύ που περιέχεται στα λεμόνια έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να εμποδίσει το σχηματισμό πετρών στα νεφρά αυξάνοντας την ουρική συγκέντρωση του κιτρικού άλατος, το οποίο δεσμεύει το ασβέστιο και εμποδίζει την κρυστάλλωση.

Εναλλακτική σε ζαχαρούχα ποτά

Το νερό με λεμόνι αποτελεί μια χαμηλών θερμίδων και χαμηλού σακχάρου εναλλακτική σε αναψυκτικά ή χυμούς με πρόσθετη ζάχαρη κάτι που μπορεί να βοηθήσει τόσο στην καθημερινή ενυδάτωση όσο και στη μείωση πρόσληψης θερμίδων.

Οφέλη στην πέψη

Τέλος το health.clevelandclinic.org επισημαίνει πώς η προσθήκη λεμονιού στο νερό, ειδικά το πρωί, μπορεί να βοηθήσει στην πέψη και στη διατήρηση τακτικής εντερικής λειτουργίας παρότι ο ακριβής μηχανισμός δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί, φαίνεται ότι η ενυδάτωση και το κιτρικό οξύ συμβάλλουν σε αυτό.

Πιθανά μειονεκτήματα

Στο άρθρο του realsimple.com αναφέρεται ότι παρά τα οφέλη, υπάρχουν και μερικές παρενέργειες που αξίζει να γνωρίζουμε:

Φθορά τους σμάλτου των δοντιών: Η οξύτητα μπορεί να καταστρέψει σταδιακά το σμάλτο προτιμούμε να το πίνουμε με καλαμάκι για λιγότερη επαφή με τα δόντια.

Καούρα ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση σε ευαίσθητα άτομα.

Ερεθισμός στο στομάχι λόγω οξύτητας όταν καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες.

Αλλεργικές αντιδράσεις σε όσους έχουν ευαισθησία στα εσπεριδοειδή.

Πολύ μεγάλη πρόσληψη βιταμίνης C μπορεί να προκαλέσει ναυτία ή άλλα συμπτώματα σε υπερβολικές δόσεις.

Συνολικά, το νερό με λεμόνι δεν αποτελεί κάποιο θαυματουργό ρόφημα, μπορεί όμως να λειτουργήσει ως ένας απλός και ευχάριστος τρόπος να ενυδατωνόμαστε περισσότερο και να προσθέτουμε μικρές αλλά χρήσιμες θρεπτικές ουσίες στην καθημερινότητά μας. Όπως συμβαίνει με όλα, η ισορροπία και η σωστή κατανάλωση είναι το κλειδί για να αποκομίσουμε τα οφέλη χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Με πληροφορίες από realsimple.com, medicalnewstoday.com ,healthline.com και health.clevelandclinic.org

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με δύο νεκρές γυναίκες σε υπόγειο 52χρονου - Ομολόγησε πως έπνιξε τη μία και την πέταξε σε κάδο
Τρύπα σε σωλήνες προπανίου εντοπίστηκε στο υπόγειο του εργοστασίου Βιολάντα - Εργαζόμενοι προειδοποιούσαν ότι μυρίζει υγραέριο
Υπόθεση Φαίδωνος: Διερευνούν τη γνησιότητα των τεκμηρίων της Annie Alexui οι Αρχές - Αναβλήθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ενόψει αναμονής εξελίξεων
Ο Ερατοσθένης κατέγραψε επίπεδα ρεκόρ αφρικανικής σκόνης πάνω από Κύπρο
Εντυπωσιακό βίντεο: Αλεξιπτωτιστές πετούν μέσα από το ψηλότερο ξενοδοχείο του κόσμου
Αφορά γυναίκες - νέα μελέτη: Η εμμηνόπαυση συνδέεται με αλλαγές στον εγκέφαλο και προβλήματα ψυχικής υγείας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τρύπα σε σωλήνες προπανίου εντοπίστηκε στο υπόγειο του εργοστασίου Βιολάντα - Εργαζόμενοι προειδοποιούσαν ότι μυρίζει υγραέριο

 27.01.2026 - 22:50
Επόμενο άρθρο

Σταθερή η κατάσταση των τραυματιών της τροχαίας σύγκρουσης με οπαδούς του ΠΑΟΚ

 27.01.2026 - 23:30
Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

  •  27.01.2026 - 11:30
Υπόθεση Φαίδωνος: Διερευνούν τη γνησιότητα των τεκμηρίων της Annie Alexui οι Αρχές - Αναβλήθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ενόψει αναμονής εξελίξεων

Υπόθεση Φαίδωνος: Διερευνούν τη γνησιότητα των τεκμηρίων της Annie Alexui οι Αρχές - Αναβλήθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ενόψει αναμονής εξελίξεων

  •  27.01.2026 - 22:20
Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα και ακόμη δύο στελέχη μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα και ακόμη δύο στελέχη μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα

  •  27.01.2026 - 19:58
Σοκ και θρήνος για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στη Ρουμανία - Αγωνία για τους τρεις τραυματίες

Σοκ και θρήνος για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στη Ρουμανία - Αγωνία για τους τρεις τραυματίες

  •  27.01.2026 - 19:40
ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

  •  27.01.2026 - 22:06
Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με δύο νεκρές γυναίκες σε υπόγειο 52χρονου - Ομολόγησε πως έπνιξε τη μία και την πέταξε σε κάδο

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με δύο νεκρές γυναίκες σε υπόγειο 52χρονου - Ομολόγησε πως έπνιξε τη μία και την πέταξε σε κάδο

  •  27.01.2026 - 22:33
Και άλλη Κυπριακή ομάδα για Κάστανο! Το τηλεφώνημα στον Κύπριο διεθνή μέσο, σύντομα η απόφαση του

Και άλλη Κυπριακή ομάδα για Κάστανο! Το τηλεφώνημα στον Κύπριο διεθνή μέσο, σύντομα η απόφαση του

  •  27.01.2026 - 21:06
Ο Ερατοσθένης κατέγραψε επίπεδα ρεκόρ αφρικανικής σκόνης πάνω από Κύπρο

Ο Ερατοσθένης κατέγραψε επίπεδα ρεκόρ αφρικανικής σκόνης πάνω από Κύπρο

  •  27.01.2026 - 21:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα