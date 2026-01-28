Την ενσωμάτωση διάστασης φύλου στη νομοθεσία συζήτησε η Επ. Νομικών

Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, σε δηλώσεις της μετά από τη συνεδρία της Επιτροπής, είπε ότι το νομοσχέδιο αφορά τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο πώς η ισότητα μεταξύ γυναικών και αντρών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν σχεδιάζουμε νομοθεσίες, πολιτικές και δράσεις για την κοινωνία.

«Οι γυναίκες και οι άντρες έχουν διαφορετικές ανάγκες, και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τον διαφορετικό αντίκτυπο σε κάθε πολιτική ή δράση και κάθε νομοσχέδιο που έχει στις γυναίκες και στους άντρες», είπε. Στόχος, είπε, είναι να εξαλείψουμε κάθε πιθανή διάκριση, που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες ή οι άντρες.

Ευχαρίστησε, επίσης, τις γυναικείες οργανώσεις και την τέως Επίτροπο Νομοθεσίας και τη Νομική Υπηρεσία για τον από κοινού σχεδιασμό του νομοσχεδίου.

Κληθείσα να δώσει πρακτικά παραδείγματα για το τι αλλάζει με τη νομοθεσία, είπε ότι οι γυναίκες και οι άντρες ως μονογονείς έχουν διαφορετικές ανάγκες. Αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν σχεδιάζονται νομοθεσίες. Επίσης, σημείωσε, οι γυναίκες με αναπηρίες έχουν διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζονται πολιτικές και δράσεις.

Αναφέρθηκε, ακόμη, στις καλές πρακτικές που υιοθετούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως οι κίτρινοι χώροι στάθμευσης για εγκυμονούσες ή οικογένειες με βρεφικά καροτσάκια. «Αυτές είναι κάποιες δράσεις που λαμβάνουν υπόψη αυτές τις ανάγκες», είπε.

Επίσης, έδωσε ένα παράδειγμα από τη Βιέννη, όπου ο επαρκής φωτισμός μέχρι αργά τη νύχτα οδήγησε στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών στον δήμο της Βιέννης.

Επίσης, ευχαρίστησε την Επιτροπή και τον Πρόεδρο της για την αμεσότητα στο να τοποθετηθεί η διαβούλευση για το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

Από την πλευρά της, η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, είπε ότι η διάσταση του φύλου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, «ώστε να φέρουμε επιτέλους την πλήρη ισότητα των δύο φύλων, για να επέλθει η ουσιαστική ισότητα».

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, είπε, σε δηλώσεις του, «δεν έχω καταλάβει τίποτα απολύτως για το πώς πρακτικά θα βοηθηθούν οι γυναίκες, θα εξαλείψουμε στερεότυπα ή προκαταλήψεις ή θα επιφέρουμε ισότητα με αυτά τα ζητήματα».

Ζήτησε, επίσης, να απαντήσει η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τι σημαίνει η αναφορά της στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου της για «φεμινιστική νομική σκέψη» ή ότι «το φύλο δεν είναι τίποτα άλλο από μια κοινωνική κατασκευή». Σημείωσε ότι «για εμάς το φύλο είναι βιολογικό».

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι δεν είναι αυτά τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία. «Η κοινωνία αναμένει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων να ασχοληθεί με τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε», επεσήμανε, αναφέροντας ότι οι νομοθεσίες αφορούν τον κάθε άνθρωπο.