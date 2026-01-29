Καθηγητής στέλνει γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της: «Είσαι περήφανος που την έχεις μάνα;»

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η φιλόλογος αποφάσισε να διακόψει τη σχέση της με τον καθηγητή το 2016. Τρεις μήνες αργότερα, η ίδια συνάδελφος ξεκίνησε σχέση με έναν καθηγητή φυσικής. Η αντίδραση του πρώην συντρόφου της ήταν βίαιη και εκδικητική, με δημόσιες βρισιές και απειλές. Μάλιστα, επιτέθηκε και στον νέο σύντροφό της, χτυπώντας τον με βέργα στο κεφάλι, προκαλώντας σοβαρό τραύμα.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο χημικός μηχανικός γιος της φιλόλογου έλαβε φάκελο που περιείχε γυμνές φωτογραφίες της μητέρας του και ένα υβριστικό σημείωμα, που στόχο είχε να τη διασύρει και να τη συκοφαντήσει. Ο πρώην σύντροφος δεν σταμάτησε εκεί· έστειλε αντίστοιχο υλικό και στη μητέρα της φιλολόγου, προσπαθώντας να την πλήξει περαιτέρω.

Το Εφετείο Αθηνών καταδίκασε τον καθηγητή σε φυλάκιση 2,5 ετών για συκοφαντική δυσφήμηση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, κρίνοντας ότι οι ενέργειές του ήταν με πρόθεση και με επαναλαμβανόμενες πράξεις εκδίκησης. Το Ε’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου και επιβεβαίωσε την καταδίκη.

Η υπόθεση αυτή φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα ηθικής και ασφάλειας στην εκπαιδευτική κοινότητα, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αντιμετώπιση της βίας μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον.

