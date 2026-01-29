Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΚαθηγητής στέλνει γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της: «Είσαι περήφανος που την έχεις μάνα;»
ΕΛΛΑΔΑ

Καθηγητής στέλνει γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της: «Είσαι περήφανος που την έχεις μάνα;»

 29.01.2026 - 08:43
Καθηγητής στέλνει γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της: «Είσαι περήφανος που την έχεις μάνα;»

Ανάστατη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα των νότιων προαστίων της Αττικής μετά από μία σοβαρή υπόθεση εκδίκησης και βίας που αφορά καθηγητή χημείας και φιλόλογο. Ο καθηγητής, μετά τον χωρισμό του με τη φιλόλογο, προχώρησε σε ακραίες ενέργειες, στέλνοντας γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της συνοδευόμενες από προσβλητικά μηνύματα.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η φιλόλογος αποφάσισε να διακόψει τη σχέση της με τον καθηγητή το 2016. Τρεις μήνες αργότερα, η ίδια συνάδελφος ξεκίνησε σχέση με έναν καθηγητή φυσικής. Η αντίδραση του πρώην συντρόφου της ήταν βίαιη και εκδικητική, με δημόσιες βρισιές και απειλές. Μάλιστα, επιτέθηκε και στον νέο σύντροφό της, χτυπώντας τον με βέργα στο κεφάλι, προκαλώντας σοβαρό τραύμα.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο χημικός μηχανικός γιος της φιλόλογου έλαβε φάκελο που περιείχε γυμνές φωτογραφίες της μητέρας του και ένα υβριστικό σημείωμα, που στόχο είχε να τη διασύρει και να τη συκοφαντήσει. Ο πρώην σύντροφος δεν σταμάτησε εκεί· έστειλε αντίστοιχο υλικό και στη μητέρα της φιλολόγου, προσπαθώντας να την πλήξει περαιτέρω.

Το Εφετείο Αθηνών καταδίκασε τον καθηγητή σε φυλάκιση 2,5 ετών για συκοφαντική δυσφήμηση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, κρίνοντας ότι οι ενέργειές του ήταν με πρόθεση και με επαναλαμβανόμενες πράξεις εκδίκησης. Το Ε’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου και επιβεβαίωσε την καταδίκη.

Η υπόθεση αυτή φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα ηθικής και ασφάλειας στην εκπαιδευτική κοινότητα, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αντιμετώπιση της βίας μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον.

ΠΗΓΗ: npress.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος Δημοσθένους: Για πρώτη φορά και οι 6 κατηγορούμενοι στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα
Σήμανε συναγερμός: Έκρηξη σε αυτοκίνητο τα ξημερώματα - Ζημιές και σε γειτονική κατοικία
Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»: Είναι τελικά πιο επικίνδυνο το νέο στέλεχος της γρίπης; - Γιατί αυξήθηκαν οι θάνατοι και πότε αναμένεται νέο κύμα έξαρσης
Όταν ο δημόσιος λόγος πληγώνει: Το σχόλιο Φειδία, οι αντιδράσεις και το χαμένο «mea culpa» στην πολιτική
Συννεφιασμένος με βροχές, καταιγίδες, τσουχτερό κρύο και χιόνια ο καιρός μέχρι το Σαββατοκύριακο - Στα 23 εκατοστά το ύψος του χιονιού
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
«Χαίρομαι που μπορώ να σε ικανοποιήσω»: Καθηγήτρια στις ΗΠΑ έστελνε SMS σε 17χρονο πριν να κάνουν 3 ώρες σεξ στο σπίτι της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δύσκολες ώρες για τον Αρναούτογλου - Πέθανε η μητέρα του

 29.01.2026 - 08:38
Επόμενο άρθρο

Φόνος στα Κονιά: Στο Κακουργιοδικείο σήμερα ο 58χρονος κατηγορούμενος

 29.01.2026 - 08:55
Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Σχεδόν πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, το Κυπριακό εξακολουθεί να ανακυκλώνεται γύρω από το ίδιο βασικό ερώτημα: ποια είναι τελικά η βάση της λύσης; Η τριμερής συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατέδειξε με σαφήνεια ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στις γνωστές διαφωνίες επί της ουσίας, αλλά κυρίως, στη διαφωνία για το πώς και από πού αρχίζει η ίδια η διαδικασία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

  •  29.01.2026 - 06:27
Λετυμπιώτης για Τριμερή: Καμία συνάντηση μεταξύ των Ηγετών δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας

Λετυμπιώτης για Τριμερή: Καμία συνάντηση μεταξύ των Ηγετών δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας

  •  29.01.2026 - 09:05
Ραγδαίες εξελίξεις στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου - Κάνουν έξωση στον Τυχικό - Ιδού αυτούσια η επιστολή του Αρχιεπίσκοπου

Ραγδαίες εξελίξεις στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου - Κάνουν έξωση στον Τυχικό - Ιδού αυτούσια η επιστολή του Αρχιεπίσκοπου

  •  29.01.2026 - 08:14
Όταν ο δημόσιος λόγος πληγώνει: Το σχόλιο Φειδία, οι αντιδράσεις και το χαμένο «mea culpa» στην πολιτική

Όταν ο δημόσιος λόγος πληγώνει: Το σχόλιο Φειδία, οι αντιδράσεις και το χαμένο «mea culpa» στην πολιτική

  •  29.01.2026 - 06:30
Φόνος στα Κονιά: Στο Κακουργιοδικείο σήμερα ο 58χρονος κατηγορούμενος

Φόνος στα Κονιά: Στο Κακουργιοδικείο σήμερα ο 58χρονος κατηγορούμενος

  •  29.01.2026 - 08:55
Φόνος Δημοσθένους: Για πρώτη φορά και οι 6 κατηγορούμενοι στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα

Φόνος Δημοσθένους: Για πρώτη φορά και οι 6 κατηγορούμενοι στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα

  •  29.01.2026 - 06:50
Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»: Είναι τελικά πιο επικίνδυνο το νέο στέλεχος της γρίπης; - Γιατί αυξήθηκαν οι θάνατοι και πότε αναμένεται νέο κύμα έξαρσης

Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»: Είναι τελικά πιο επικίνδυνο το νέο στέλεχος της γρίπης; - Γιατί αυξήθηκαν οι θάνατοι και πότε αναμένεται νέο κύμα έξαρσης

  •  29.01.2026 - 06:35
Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς

Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς

  •  29.01.2026 - 09:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα