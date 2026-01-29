Δίνει μάχη για τη ζωή το τρίμηνο αγοράκι - Η κατάσταση υγείας του - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από το Γραφείο Επικοινωνίας Αρχηγείου Αστυνομίας, συνεχίζονται οι έρευνες για διαπίστωση της αιτίας που οδήγησε στην κρίσιμη κατάσταση το βρέφος, ενώ στο μεταξύ ο 28χρονος πατέρας του βρέφους που συνελήφθη, τελεί από την Τρίτη υπό 4ήμερη κράτηση, δυνάμει διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Τα αδικήματα που διερευνώνται σε βάρος του 28χρονου πατέρα είναι πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, έκθεση παιδιού, κακομεταχείριση παιδιού κάτω των 16 και άλλες αμελείς πράξεις που σκοπεύουν στη σωματική βλάβη.

Το 3χρονο παιδάκι μεταφέρθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Μακάρειο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε αιμάτωμα στον εγκέφαλο, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ