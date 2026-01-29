Themasports lifenewscy
Φόνος στα Κονιά: Αναβλήθηκε η δίκη - Ζήτησε περισσότερο χρόνο ο δικηγόρος του 58χρονου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος στα Κονιά: Αναβλήθηκε η δίκη - Ζήτησε περισσότερο χρόνο ο δικηγόρος του 58χρονου

 29.01.2026 - 11:59
Φόνος στα Κονιά: Αναβλήθηκε η δίκη - Ζήτησε περισσότερο χρόνο ο δικηγόρος του 58χρονου

Αναβολή πήρε σήμερα Πέμπτη η εκδίκαση ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου της υπόθεσης που αφορά τον φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου, με κατηγορούμενο 58χρονο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φόνος στα Κονιά: Στο Κακουργιοδικείο σήμερα ο 58χρονος κατηγορούμενος

Το Δικαστήριο όρισε εκ νέου την υπόθεση για τις 30 Μαρτίου 2026 στις 09:30, διατάσσοντας όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση. Στην επόμενη δικάσιμο αναμένεται να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε το πρωί από τις Κεντρικές Φυλακές στο Δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου ανέφερε ότι εκκρεμεί η παράδοση μαρτυρικού υλικού από την Κατηγορούσα Αρχή και ζήτησε περαιτέρω χρόνο για μελέτη του φακέλου.

Στο αίτημα δεν έφερε ένσταση ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου, ο οποίος ανέφερε ότι για την παράδοση του μαρτυρικού υλικού απαιτούνται τέσσερις με πέντε εβδομάδες.

Παράλληλα, ζήτησε όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση, επικαλούμενος τη σοβαρότητα των αδικημάτων και τονίζοντας ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το ύψιστο αγαθό, ενώ αναφέρθηκε και σε κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορουμένου.

Υπενθυμίζεται ότι ο φόνος διαπράχθηκε το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου, στην κοινότητα Κονιών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

