Φόνος στα Κονιά: Αναβλήθηκε η δίκη - Ζήτησε περισσότερο χρόνο ο δικηγόρος του 58χρονου

Το Δικαστήριο όρισε εκ νέου την υπόθεση για τις 30 Μαρτίου 2026 στις 09:30, διατάσσοντας όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση. Στην επόμενη δικάσιμο αναμένεται να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε το πρωί από τις Κεντρικές Φυλακές στο Δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου ανέφερε ότι εκκρεμεί η παράδοση μαρτυρικού υλικού από την Κατηγορούσα Αρχή και ζήτησε περαιτέρω χρόνο για μελέτη του φακέλου.

Στο αίτημα δεν έφερε ένσταση ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου, ο οποίος ανέφερε ότι για την παράδοση του μαρτυρικού υλικού απαιτούνται τέσσερις με πέντε εβδομάδες.

Παράλληλα, ζήτησε όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση, επικαλούμενος τη σοβαρότητα των αδικημάτων και τονίζοντας ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το ύψιστο αγαθό, ενώ αναφέρθηκε και σε κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορουμένου.

Υπενθυμίζεται ότι ο φόνος διαπράχθηκε το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου, στην κοινότητα Κονιών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ