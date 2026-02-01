Αυτή είναι η νέα Αναπληρωτής Πρόεδρος! Οριακή νίκη που τάραξε το Κίνημα Οικολόγων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στη Λευκωσία, το έκτακτο εκλογικό συνέδριο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου.

Στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου εκλέγηκε η Μαρία Κολά, η οποία έλαβε ποσοστό 51,02% επί των έγκυρων ψηφοδελτίων έναντι ποσοστού 48,98% που έλαβε ο Κυριάκος Τσιμίλλης. Κατά την διαδικασία καταγράφηκαν επίσης τέσσερα (4) λευκά ψηφοδέλτια.

Οπως καταλήγει στην ανακοίνωση "Ευχαριστούμε και τους δύο υποψηφίους για το ήθος που επέδειξαν κατά την προεκλογική περίοδο και ευχόμαστε στη Μαρία Κολά μια παραγωγική και δημιουργική θητεία"