Αυτή είναι η νέα Αναπληρωτής Πρόεδρος! Οριακή νίκη που τάραξε το Κίνημα Οικολόγων

 01.02.2026 - 17:59
Με ανακοίνωση το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα του έκτακτου εκλογικού συνεδρίου του για την θέση του Αναπληρωτή Προέδρου .

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στη Λευκωσία, το έκτακτο εκλογικό συνέδριο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου.
 
Στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου εκλέγηκε η Μαρία Κολά, η οποία έλαβε ποσοστό 51,02% επί των έγκυρων ψηφοδελτίων έναντι ποσοστού 48,98% που έλαβε ο Κυριάκος Τσιμίλλης. Κατά την διαδικασία καταγράφηκαν επίσης τέσσερα (4) λευκά ψηφοδέλτια.
Οπως καταλήγει στην ανακοίνωση "Ευχαριστούμε και τους δύο υποψηφίους για το ήθος που επέδειξαν κατά την προεκλογική περίοδο και ευχόμαστε στη Μαρία Κολά μια παραγωγική και δημιουργική θητεία"

Η διαδικασία στο Κυπριακό προχωρά με αργό ρυθμό αλλά είναι δυναμική, δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήλωσεη ΑΝΚΑ η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι για να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε διευρυμένη συνάντηση 5+1 απαιτείται η υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. «Το 5+1 δεν έχει εγκαταλειφθεί, αλλά θα εξεταστεί μόνο όταν ‘οι συνθήκες ωριμάσουν’», ανέφερε.

