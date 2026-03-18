Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Σήμερα θυμηθήκαμε την Τεχνική Επιτροπή» αναφέρει, στο κύριο της θέμα, ότι στο Λάπαθος, στα κατεχόμενα, η εξάπλωση της νόσου περιορίστηκε, ενώ στις ελεύθερες περιοχές ακόμη εξαπλώνεται. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΓΓ του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος είναι έτοιμος για συνομιλίες αλλά "ανέτοιμος για συγκλίσεις". Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στη χερσαία επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα φάση.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Παγκύπρια δράση για αφθώδη» αναφέρει ότι είναι αναγκαίος ο συντονισμός με τους Τουρκοκύπριους για να εκριζωθεί η νόσος του αφθώδη πυρετου, ενώ σημειώνει ότι υπάρχει αβεβαιότητα στην αγορά για τις τιμές και την επάρκεια κρέατος. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στη σημερινή συνάντηση ΠτΔ-ΓΓ ΟΗΕ, στις Βρυξέλλες, και σημειώνει πως σε βήματα στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προσδοκά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Αλλού, η εφημερίδα σημειώνει ότι το master-plan Λεμεσού έφερε νέα ένταση μεταξύ δήμου και ΤΕΠΑΚ.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Αντιμέτωπος με φυλάκιση διά βίου» αναφέρεται στο κύριο θέμα του στην υπόθεση βιασμού για την οποία κατηγορείται ο εν αργία δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, σημειώνοντας ότι θα δικαστεί στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού. Η εφημερίδα δημοσιεύει στο πρωτοσέλιδό της φωτογραφία από τους ψεκασμούς για τον αφθώδη πυρετό, σημειώνοντας ότι απαιτούνται μέτρα για τα κατεχόμενα, κάνοντας λόγο για «τρύπα των ελέγχων». Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις πριν τη νέα περίοδο πυρκαγιών, καθώς, όπως αναφέρει, δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για πτητικά μέσα.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Ο ιός ‘σπάει’ τα οδοφράγματα!» και σημειώνει ότι στήνεται κοινός μηχανισμός δράσης, με κοινή επιτροπή Ε/κ και Τ/κ για τον αφθώδη πυρετό. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η Κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά στην αύξηση των τιμών στα καύσιμα και δημοσιεύει τις προτάσεις του ΑΚΕΛ. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε έντονες αντιδράσεις από τον τερματισμό της χορηγίας τυφλών.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail» με τίτλο «Το ΗΒ επιμένει ότι οι βάσεις στην Κύπρο θα παραμείνουν», προβάλλοντας δηλώσεις του Υφυπουργού Άμυνας του ΗΒ Αλ Καρνς. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι το πλοίο HMS Dragon έφτασε στο Γιβραλτάρ καθ’ οδόν προς την Κύπρο, έπειτα από καθυστερήσεις που σημειώθηκαν. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι έφτασαν στην Κύπρο Σλοβάκοι κτηνίατροι για να συμβάλουν στις θανατώσεις ζώων.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Οικονομική Καθημερινή» με τίτλο «Τρέχουν να βρουν το λάθος με τον αφθώδη» σημειώνει για τον αφθώδη πυρετό ότι στο πλάνο βρίσκεται η άμεση συνεργασία με τους Τουρκοκύπριους, ενώ ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί εντός Μαρτίου, με την ΕΕ να δίνει €5,6 εκ. Στη φωτογραφία, που δημοσιεύεται στο πρωτοσέλιδο, σημειώνεται ότι ο πόλεμος αλλάζει το Ντουμπάι, που ήταν ένας υπερπολυτελής κόμβος σταθερότητας. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε μπρα-ντε-φερ ΕΕ-ΗΠΑ για τον Λίβανο, με το κεφάλαιο της θεσμικής εμπλοκής ΕΕ στη διένεξη με το Ιράν να εμφανίζεται κλειστό, παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ.