ΑρχικήΚοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου

 18.03.2026 - 08:27
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου

Τα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό και το ζήτημα της συνεργασίας με τους Τουρκοκύπριους για έλεγχο της εξάπλωσης της νόσου, η υπόθεση βιασμού για την οποία κατηγορείται ο εν αργία δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, και οι δηλώσεις Βρετανού αξιωματούχου περί αδιαμφισβήτητου των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, είναι ανάμεσα στα θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την Τετάρτη.

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Σήμερα θυμηθήκαμε την Τεχνική Επιτροπή» αναφέρει, στο κύριο της θέμα, ότι στο Λάπαθος, στα κατεχόμενα, η εξάπλωση της νόσου περιορίστηκε, ενώ στις ελεύθερες περιοχές ακόμη εξαπλώνεται. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΓΓ του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος είναι έτοιμος για συνομιλίες αλλά "ανέτοιμος για συγκλίσεις". Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στη χερσαία επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα φάση.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Παγκύπρια δράση για αφθώδη» αναφέρει ότι είναι αναγκαίος ο συντονισμός με τους Τουρκοκύπριους για να εκριζωθεί η νόσος του αφθώδη πυρετου, ενώ σημειώνει ότι υπάρχει αβεβαιότητα στην αγορά για τις τιμές και την επάρκεια κρέατος. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στη σημερινή συνάντηση ΠτΔ-ΓΓ ΟΗΕ, στις Βρυξέλλες, και σημειώνει πως σε βήματα στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προσδοκά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Αλλού, η εφημερίδα σημειώνει ότι το master-plan Λεμεσού έφερε νέα ένταση μεταξύ δήμου και ΤΕΠΑΚ.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Αντιμέτωπος με φυλάκιση διά βίου» αναφέρεται στο κύριο θέμα του στην υπόθεση βιασμού για την οποία κατηγορείται ο εν αργία δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, σημειώνοντας ότι θα δικαστεί στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού. Η εφημερίδα δημοσιεύει στο πρωτοσέλιδό της φωτογραφία από τους ψεκασμούς για τον αφθώδη πυρετό, σημειώνοντας ότι απαιτούνται μέτρα για τα κατεχόμενα, κάνοντας λόγο για «τρύπα των ελέγχων». Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις πριν τη νέα περίοδο πυρκαγιών, καθώς, όπως αναφέρει, δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για πτητικά μέσα.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Ο ιός ‘σπάει’ τα οδοφράγματα!» και σημειώνει ότι στήνεται κοινός μηχανισμός δράσης, με κοινή επιτροπή Ε/κ και Τ/κ για τον αφθώδη πυρετό. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η Κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά στην αύξηση των τιμών στα καύσιμα και δημοσιεύει τις προτάσεις του ΑΚΕΛ. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε έντονες αντιδράσεις από τον τερματισμό της χορηγίας τυφλών.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail» με τίτλο «Το ΗΒ επιμένει ότι οι βάσεις στην Κύπρο θα παραμείνουν», προβάλλοντας δηλώσεις του Υφυπουργού Άμυνας του ΗΒ Αλ Καρνς. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι το πλοίο HMS Dragon έφτασε στο Γιβραλτάρ καθ’ οδόν προς την Κύπρο, έπειτα από καθυστερήσεις που σημειώθηκαν. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι έφτασαν στην Κύπρο Σλοβάκοι κτηνίατροι για να συμβάλουν στις θανατώσεις ζώων.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Οικονομική Καθημερινή» με τίτλο «Τρέχουν να βρουν το λάθος με τον αφθώδη» σημειώνει για τον αφθώδη πυρετό ότι στο πλάνο βρίσκεται η άμεση συνεργασία με τους Τουρκοκύπριους, ενώ ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί εντός Μαρτίου, με την ΕΕ να δίνει €5,6 εκ. Στη φωτογραφία, που δημοσιεύεται στο πρωτοσέλιδο, σημειώνεται ότι ο πόλεμος αλλάζει το Ντουμπάι, που ήταν ένας υπερπολυτελής κόμβος σταθερότητας. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε μπρα-ντε-φερ ΕΕ-ΗΠΑ για τον Λίβανο, με το κεφάλαιο της θεσμικής εμπλοκής ΕΕ στη διένεξη με το Ιράν να εμφανίζεται κλειστό, παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ.

Έφυγε από τη ζωή η Κατερίνα Φιλίππου Γεωργίου - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 18.03.2026 - 08:24
Επιστρέφει το απόλυτο hot spot του χωριού - Το rooftop bar που θα συζητηθεί αυτό το καλοκαίρι

 18.03.2026 - 08:38
Κυπριακό σε οριακή καμπή: Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Γκουτέρες συναντώνται στις Βρυξέλλες - Προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών

Κυπριακό σε οριακή καμπή: Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Γκουτέρες συναντώνται στις Βρυξέλλες - Προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών

Σε μια χρονική συγκυρία όπου το Κυπριακό παραμένει εγκλωβισμένο σε παρατεταμένη στασιμότητα, η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδης με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες σήμερα στις Βρυξέλλες, αποκτά χαρακτήρα πέραν του τυπικού. Πρόκειται για μια πολιτική κίνηση με σαφή στόχευση: να επαναφέρει το Κυπριακό σε τροχιά ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, σε μια περίοδο όπου το αδιέξοδο παγιώνεται και οι αποκλίσεις βαθαίνουν.

Κυπριακό σε οριακή καμπή: Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Γκουτέρες συναντώνται στις Βρυξέλλες - Προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών

Κυπριακό σε οριακή καμπή: Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Γκουτέρες συναντώνται στις Βρυξέλλες - Προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών

  •  18.03.2026 - 06:27
