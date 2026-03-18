Επιστρέφει το απόλυτο hot spot του χωριού - Το rooftop bar που θα συζητηθεί αυτό το καλοκαίρι

Ας το παραδεχτούμε: το Πάσχα στο χωριό έχει άλλη χάρη!

Αν λοιπόν ψάχνεις μια αφορμή για μια διαφορετική πασχαλινή έξοδο στα βουνά, τότε σου προτείνουμε ένα πάρτι στα... ψηλά! Στην ταράτσα του ξενοδοχείου The Mill στην Κακοπετριά, που έκανε δειλά-δειλά την εμφάνισή της το περασμένο καλοκαίρι, και φέτος ετοιμάζεται να επιστρέψει για να αποτελέσει το απόλυτο hot spot του χωριού.

Με (καταπράσινη) θέα που κόβει την ανάσα και ατμόσφαιρα που συνδυάζει χαλάρωση και διασκέδαση, η εμπειρία εδώ υπόσχεται να μετατρέψει την επίσκεψή σου στο χωριό σε μια αξέχαστη γιορτή πάνω από τα σύννεφα.

Πιο συγκεκριμένα, το The Mill Rooftop, το μοναδικό rooftop bar σε ορεινή περιοχή της Κύπρου, επιστρέφει με την πρώτη του εκδήλωση για τη φετινή σεζόν και μας προσκαλεί να ζήσουμε μια βραδιά κάτω από τον ανοιξιάτικο ουρανό της Σολέας.

Με θέα το γραφικό χωριό της Κακοπετριάς και το καταπράσινο τοπίο των βουνών, το σκηνικό γίνεται ιδανικό για χαλαρές στιγμές με παρέα, ποτό και μουσική. Στο μπαρ θα βρεις μια προσεγμένη λίστα από premium κοκτέιλ, κρασιά και μπύρες, ενώ για να συνοδεύσεις το ποτό σου θα υπάρχουν και γευστικές πιατέλες με τυριά.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, ο χώρος ανοίγει τη σεζόν του με ένα event που θα έχει DJ set, καλό ήχο, street food και φυσικά την υπέροχη θέα που κάνει το σημείο να ξεχωρίζει.

Το μόνο που χρειάζεται να θυμάσαι είναι να ντυθείς ζεστά, αφού η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον εξωτερικό χώρο της ταράτσας. Παρόλο που θα υπάρχουν θερμάστρες, ο ορεινός αέρας της Κακοπετριάς θέλει πάντα τη ζεστή του πινελιά.

INFO:

The Mill Rooftop

(96564701) The Mill hotel, Μύλου, Κακοπετριά 2800, επ. Λευκωσίας.

