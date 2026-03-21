Λετυμπιώτης: Θα ενημερώσει Εθνικό Συμβούλιο για αφθώδη και μέτρα για επιπτώσεις πολέμου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αν ζητηθεί

Ο κ. Λετυμπιώτης είπε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις, μετά και τη συνάντησή του με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στις Βρυξέλλες, και πως θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με τους πολιτικούς αρχηγούς που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο για επόμενα βήματα.

Σε ερώτηση αν κατά τη συνεδρία θα συζητηθούν και τα θέματα του αφθώδους πυρετού και των μέτρων για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι, αν ζητηθεί κατά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει και για αυτά τα θέματα.

