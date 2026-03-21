ΑρχικήΔιεθνή
 21.03.2026 - 21:04
IDF: «Εντός εμβέλειας Βερολίνο, Παρίσι και Ρώμη» - Μετά την ιρανική επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία

Τον κώδωνα του κινδύνου για αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έκρουσε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, μετά ιρανικό χτύπημα στη βρετανική βάση του Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο Ζαμίρ σχολίασε την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που εξαπέλυσε το Ιράν κατά της στρατιωτικής βάσης του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ:

 

«Μόλις χθες, το Ιράν εκτόξευσε έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με βεληνεκές 4.000 χιλιομέτρων προς έναν αμερικανικό στόχο στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία. Αυτοί οι πύραυλοι δεν προορίζονταν να χτυπήσουν το Ισραήλ. Το βεληνεκές τους φτάνει μέχρι τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες - το Βερολίνο, το Παρίσι και η Ρώμη βρίσκονται όλες εντός της ζώνης άμεσης απειλής», δήλωσε.

Και συνέχισε: «Βρισκόμαστε στα μισά τη εκστρατείας, αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής. Σε περίπου μια εβδομάδα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία και το μέλλον μας», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Ο Ζαμίρ ανέφερε ότι «η εκτεταμένη ζημιά που έχουμε προκαλέσει στο ιρανικό καθεστώς τις τελευταίες τρεις εβδομάδες αρχίζει να συσσωρεύεται σε ένα στρατηγικό, στρατιωτικό, οικονομικό και κυβερνητικό επίτευγμα».

«Ως αποτέλεσμα, το καθεστώς του κακού έχει αποδυναμωθεί, ενώ το Ιράν είναι πιο ευάλωτο και στερείται σημαντικών αμυντικών δυνατοτήτων. Οι ηγέτες του καθεστώτος, οι οποίοι ανέπτυξαν δυνατότητες με στόχο να μας καταστρέψουν, είναι ταλαιπωρημένοι και μπερδεμένοι», πρόσθεσε.

Ο Ζαμίρ ανέφερε επίσης στη δήλωσή του ότι ενέκρινε επίσης νέα σχέδια μάχης για τις συγκρούσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. «Οι δυνάμεις μας θα λειτουργήσουν ως προστατευτικό φράγμα μεταξύ του εχθρού και των κοινοτήτων, και κάθε στόχος που αποτελεί απειλή για αυτές θα εξουδετερωθεί», σημείωσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαγευτικές εικόνες από το κατάλευκο Τρόοδος - Δείτε βίντεο από την πυκνή χιονόπτωση
«Δώστε μου την ευκαιρία να σας δείξω τι μπορώ»: Η Νίκη εργάζεται, ονειρεύεται και γκρεμίζει τα στερεότυπα για το Σύνδρομο Down
Στη γειτονιά των αγγέλων η Παναγιώτα Σάββα: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Ζώδια σήμερα: Οι ανατροπές του Σαββάτου και η Σελήνη στον Ταύρο που αλλάζει τα δεδομένα
Εικόνες ντροπής: Έκλεψαν τις προτομές ηρώων της τουρκικής εισβολής στη Γερμασόγεια - «Ο ηρωισμός τους δεν καταστρέφεται»
Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Γενέθλια και τρυφερές στιγμές με τον Φίλιππο Μιχόπουλο - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Θλίψη στη Λευκωσία: Έφυγε από τη ζωή ο 44χρονος Δημήτρης Δημητρίου - Πότε θα γίνει η κηδεία του -Φωτογραφία

Εικοσάχρονος χάκερ κοιμόταν σε πολυτελή ξενοδοχεία για ένα σεντ τη νύχτα - Πώς τα κατάφερνε

ΠτΔ: Παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση στον Στάρμερ για τις βάσεις - «Δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές επιχειρήσεις»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, κατόπιν πρωτοβουλίας του τελευταίου, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών των δύο ηγετών επι των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

LIVE: «Χτυπήσαμε ισραηλινό F-16» λένε οι Ιρανοί - Το Ισραήλ αρνείται ότι επιτέθηκε στην πυρηνική εγκατάσταση Νατάνζ και «δείχνει» τις ΗΠΑ

LIVE: «Χτυπήσαμε ισραηλινό F-16» λένε οι Ιρανοί - Το Ισραήλ αρνείται ότι επιτέθηκε στην πυρηνική εγκατάσταση Νατάνζ και «δείχνει» τις ΗΠΑ

  •  21.03.2026 - 17:18
Διαψεύδει κτηνοτρόφο το Υπ. Γεωργίας: «Η Μαρία Παναγιώτου ουδέποτε ζήτησε να σπάσουν πόρτες»

Διαψεύδει κτηνοτρόφο το Υπ. Γεωργίας: «Η Μαρία Παναγιώτου ουδέποτε ζήτησε να σπάσουν πόρτες»

  •  21.03.2026 - 16:35
Έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ από ηλεκτρονικό πορτοφόλι πολίτη στη Λευκωσία

Έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ από ηλεκτρονικό πορτοφόλι πολίτη στη Λευκωσία

  •  21.03.2026 - 19:57
Επιτροπή Αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους - «Για να δοθεί προκαταβολή πρέπει να ολοκληρωθεί η θανάτωση»

Επιτροπή Αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους - «Για να δοθεί προκαταβολή πρέπει να ολοκληρωθεί η θανάτωση»

  •  21.03.2026 - 17:28
Εικοσάχρονος χάκερ κοιμόταν σε πολυτελή ξενοδοχεία για ένα σεντ τη νύχτα - Πώς τα κατάφερνε

Εικοσάχρονος χάκερ κοιμόταν σε πολυτελή ξενοδοχεία για ένα σεντ τη νύχτα - Πώς τα κατάφερνε

  •  21.03.2026 - 21:31
Χαμός με το «JALLA» της Κύπρου! Έκαναν παρωδία το τραγούδι της Αντιγόνης και έγινε viral – Δείτε βίντεο

Χαμός με το «JALLA» της Κύπρου! Έκαναν παρωδία το τραγούδι της Αντιγόνης και έγινε viral – Δείτε βίντεο

  •  21.03.2026 - 17:13

