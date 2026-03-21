IDF: «Εντός εμβέλειας Βερολίνο, Παρίσι και Ρώμη» - Μετά την ιρανική επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία

Τον κώδωνα του κινδύνου για αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έκρουσε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, μετά ιρανικό χτύπημα στη βρετανική βάση του Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο Ζαμίρ σχολίασε την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που εξαπέλυσε το Ιράν κατά της στρατιωτικής βάσης του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ:

«Μόλις χθες, το Ιράν εκτόξευσε έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με βεληνεκές 4.000 χιλιομέτρων προς έναν αμερικανικό στόχο στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία. Αυτοί οι πύραυλοι δεν προορίζονταν να χτυπήσουν το Ισραήλ. Το βεληνεκές τους φτάνει μέχρι τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες - το Βερολίνο, το Παρίσι και η Ρώμη βρίσκονται όλες εντός της ζώνης άμεσης απειλής», δήλωσε.

Και συνέχισε: «Βρισκόμαστε στα μισά τη εκστρατείας, αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής. Σε περίπου μια εβδομάδα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία και το μέλλον μας», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Ο Ζαμίρ ανέφερε ότι «η εκτεταμένη ζημιά που έχουμε προκαλέσει στο ιρανικό καθεστώς τις τελευταίες τρεις εβδομάδες αρχίζει να συσσωρεύεται σε ένα στρατηγικό, στρατιωτικό, οικονομικό και κυβερνητικό επίτευγμα».

«Ως αποτέλεσμα, το καθεστώς του κακού έχει αποδυναμωθεί, ενώ το Ιράν είναι πιο ευάλωτο και στερείται σημαντικών αμυντικών δυνατοτήτων. Οι ηγέτες του καθεστώτος, οι οποίοι ανέπτυξαν δυνατότητες με στόχο να μας καταστρέψουν, είναι ταλαιπωρημένοι και μπερδεμένοι», πρόσθεσε.

Ο Ζαμίρ ανέφερε επίσης στη δήλωσή του ότι ενέκρινε επίσης νέα σχέδια μάχης για τις συγκρούσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. «Οι δυνάμεις μας θα λειτουργήσουν ως προστατευτικό φράγμα μεταξύ του εχθρού και των κοινοτήτων, και κάθε στόχος που αποτελεί απειλή για αυτές θα εξουδετερωθεί», σημείωσε.

