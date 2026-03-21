Εικοσάχρονος χάκερ κοιμόταν σε πολυτελή ξενοδοχεία για ένα σεντ τη νύχτα - Πώς τα κατάφερνε

«Ο κυβερνοεγκληματίας» επέλεγε «την επιλογή πληρωμής μέσω μιας γνωστής διεθνούς πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών» και στη συνέχεια «τροποποιούσε τη διαδικασία επικύρωσης συναλλαγής, καταφέρνοντας έτσι να κάνει το σύστημα να εγκρίνει τη συναλλαγή αφού είχε καταθέσει μόνο ένα σεντ», εξήγησε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ο 20χρονος χάκερ συνελήφθη στη Μαδρίτη

Ο 20χρονος Ισπανός συνελήφθη ενώ διέμενε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη Μαδρίτη έχοντας κάνει κράτηση τεσσάρων διανυκτερεύσεων συνολικής αξίας 4.000 ευρώ, που είχε πληρώσει 10.000 φορές φτηνότερα.

Είχε διαμείνει στο ξενοδοχείο αυτό πολλές φορές, επιφέροντας «οικονομικές απώλειες άνω των 20.000 ευρώ», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Επιπλέον, ο ύποπτος, που φέρεται ότι είναι δράστης απάτης μέσω υπολογιστών, κατανάλωσε είδη από το μίνι μπαρ χωρίς στη συνέχεια να τα πληρώσει.