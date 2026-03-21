ΑρχικήΔιεθνή
Εικοσάχρονος χάκερ κοιμόταν σε πολυτελή ξενοδοχεία για ένα σεντ τη νύχτα - Πώς τα κατάφερνε

 21.03.2026 - 21:31
Εικοσάχρονος χάκερ κοιμόταν σε πολυτελή ξενοδοχεία για ένα σεντ τη νύχτα - Πώς τα κατάφερνε

Είχε βρει ένα κενό στο σύστημα πληρωμών για να διαμένει δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν σε πολυτελή ξενοδοχεία: η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός νεαρού χάκερ που διέμενε σε πολυτελή ξενοδοχεία πληρώνοντας αντί για 1.000 ευρώ τη διανυκτέρευση….ένα σεντ.

«Ο κυβερνοεγκληματίας» επέλεγε «την επιλογή πληρωμής μέσω μιας γνωστής διεθνούς πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών» και στη συνέχεια «τροποποιούσε τη διαδικασία επικύρωσης συναλλαγής, καταφέρνοντας έτσι να κάνει το σύστημα να εγκρίνει τη συναλλαγή αφού είχε καταθέσει μόνο ένα σεντ», εξήγησε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ο 20χρονος χάκερ συνελήφθη στη Μαδρίτη

Ο 20χρονος Ισπανός συνελήφθη ενώ διέμενε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη Μαδρίτη έχοντας κάνει κράτηση τεσσάρων διανυκτερεύσεων συνολικής αξίας 4.000 ευρώ, που είχε πληρώσει 10.000 φορές φτηνότερα.

Είχε διαμείνει στο ξενοδοχείο αυτό πολλές φορές, επιφέροντας «οικονομικές απώλειες άνω των 20.000 ευρώ», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Επιπλέον, ο ύποπτος, που φέρεται ότι είναι δράστης απάτης μέσω υπολογιστών, κατανάλωσε είδη από το μίνι μπαρ χωρίς στη συνέχεια να τα πληρώσει.

Η αστυνομία τόνισε ότι αυτή είναι «η πρώτη φορά που εντοπίζεται αυτός ο τρόπος δράσης».

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου από ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στον ιστότοπο κρατήσεων, η συναλλαγή φαινόταν να έχει καταγραφεί σωστά για το συνολικό ποσό της διαμονής, με τη συνήθη περιγραφή αγοράς, «ενώ στην πραγματικότητα, η πραγματική πληρωμή που έγινε ήταν μόνο ένα σεντ».

«Η παρατυπία δεν εντοπίστηκε αμέσως, αλλά ημέρες αργότερα, όταν η πλατφόρμα πληρωμών μετέφερε το πραγματικό ποσό που καταβλήθηκε — ένα σεντ ανά κράτηση — στην επηρεαζόμενη εταιρεία», διευκρίνισε η αστυνομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαγευτικές εικόνες από το κατάλευκο Τρόοδος - Δείτε βίντεο από την πυκνή χιονόπτωση
«Δώστε μου την ευκαιρία να σας δείξω τι μπορώ»: Η Νίκη εργάζεται, ονειρεύεται και γκρεμίζει τα στερεότυπα για το Σύνδρομο Down
Στη γειτονιά των αγγέλων η Παναγιώτα Σάββα: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Ζώδια σήμερα: Οι ανατροπές του Σαββάτου και η Σελήνη στον Ταύρο που αλλάζει τα δεδομένα
Εικόνες ντροπής: Έκλεψαν τις προτομές ηρώων της τουρκικής εισβολής στη Γερμασόγεια - «Ο ηρωισμός τους δεν καταστρέφεται»
Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Γενέθλια και τρυφερές στιγμές με τον Φίλιππο Μιχόπουλο - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

IDF: «Εντός εμβέλειας Βερολίνο, Παρίσι και Ρώμη» - Μετά την ιρανική επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία

 21.03.2026 - 21:04
Επόμενο άρθρο

Ασημένιος ο Εμμανουήλ Καραλής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου - Παρέμεινε ανίκητος ο Ντουπλάντις

 21.03.2026 - 22:02
ΠτΔ: Παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση στον Στάρμερ για τις βάσεις - «Δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές επιχειρήσεις»

ΠτΔ: Παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση στον Στάρμερ για τις βάσεις - «Δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές επιχειρήσεις»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, κατόπιν πρωτοβουλίας του τελευταίου, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών των δύο ηγετών επι των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση στον Στάρμερ για τις βάσεις - «Δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές επιχειρήσεις»

ΠτΔ: Παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση στον Στάρμερ για τις βάσεις - «Δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές επιχειρήσεις»

  •  21.03.2026 - 18:17
LIVE: «Χτυπήσαμε ισραηλινό F-16» λένε οι Ιρανοί - Το Ισραήλ αρνείται ότι επιτέθηκε στην πυρηνική εγκατάσταση Νατάνζ και «δείχνει» τις ΗΠΑ

LIVE: «Χτυπήσαμε ισραηλινό F-16» λένε οι Ιρανοί - Το Ισραήλ αρνείται ότι επιτέθηκε στην πυρηνική εγκατάσταση Νατάνζ και «δείχνει» τις ΗΠΑ

  •  21.03.2026 - 17:18
Διαψεύδει κτηνοτρόφο το Υπ. Γεωργίας: «Η Μαρία Παναγιώτου ουδέποτε ζήτησε να σπάσουν πόρτες»

Διαψεύδει κτηνοτρόφο το Υπ. Γεωργίας: «Η Μαρία Παναγιώτου ουδέποτε ζήτησε να σπάσουν πόρτες»

  •  21.03.2026 - 16:35
IDF: «Εντός εμβέλειας Βερολίνο, Παρίσι και Ρώμη» - Μετά την ιρανική επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία

IDF: «Εντός εμβέλειας Βερολίνο, Παρίσι και Ρώμη» - Μετά την ιρανική επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία

  •  21.03.2026 - 21:04
Έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ από ηλεκτρονικό πορτοφόλι πολίτη στη Λευκωσία

Έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ από ηλεκτρονικό πορτοφόλι πολίτη στη Λευκωσία

  •  21.03.2026 - 19:57
Επιτροπή Αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους - «Για να δοθεί προκαταβολή πρέπει να ολοκληρωθεί η θανάτωση»

Επιτροπή Αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους - «Για να δοθεί προκαταβολή πρέπει να ολοκληρωθεί η θανάτωση»

  •  21.03.2026 - 17:28
Εικοσάχρονος χάκερ κοιμόταν σε πολυτελή ξενοδοχεία για ένα σεντ τη νύχτα - Πώς τα κατάφερνε

Εικοσάχρονος χάκερ κοιμόταν σε πολυτελή ξενοδοχεία για ένα σεντ τη νύχτα - Πώς τα κατάφερνε

  •  21.03.2026 - 21:31
Χαμός με το «JALLA» της Κύπρου! Έκαναν παρωδία το τραγούδι της Αντιγόνης και έγινε viral – Δείτε βίντεο

Χαμός με το «JALLA» της Κύπρου! Έκαναν παρωδία το τραγούδι της Αντιγόνης και έγινε viral – Δείτε βίντεο

  •  21.03.2026 - 17:13

