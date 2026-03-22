VIDEO: Καφές με λίγο... αδρεναλίνη - Το πιο ακραίο σημείο όπου μπορείς να τον απολαύσεις

Το να απολαμβάνεις ένα φλιτζάνι καφέ θαυμάζοντας μια εκπληκτική θέα θα έπρεπε να είναι μια χαλαρωτική εμπειρία, αλλά θα δυσκολευτείτε πολύ να ηρεμήσετε στο Gushi Cliff Coffee, ένα μοναδικό καφέ στην επαρχία Φουτζιάν της Κίνας.

Τοποθετημένο πάνω σε μια απόκρημνη πλαγιά βράχου, περίπου 60 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, αυτοαποκαλείται περήφανα ως «το πιο ακραίο καφέ στον κόσμο».

Μια διαδρομή για γερά νεύρα

Το Gushi Cliff Coffee αποτελείται ουσιαστικά από ορθογώνιες πλατφόρμες βιδωμένες στον βράχο, οι οποίες λειτουργούν ως καθίσματα για τους θαμώνες. Για να φτάσουν στο καφέ, οι τουρίστες πρέπει πρώτα να διασχίσουν μια διαδρομή με σιδηρόδρομο για περίπου 30 λεπτά και στη συνέχεια να καταρριχηθούν με σχοινιά στις πλατφόρμες υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή.

Αν και λειτουργεί από το 2004, το καφέ έγινε πρόσφατα viral αφού αρκετά βίντεο από την εντυπωσιακή τοποθεσία άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος από τους τουρίστες, ο ιδρυτής του Cliff Coffee τόνισε ότι απαιτούνται προκρατήσεις και ότι οι επισκέπτες δεν μπορούν απλώς να κατέβουν στις πλατφόρμες χωρίς την επίβλεψη του προσωπικού.

Πόσο κοστίζει ο καφές με λίγο... αδρεναλίνη

Ένας καφές στο Gushi Cliff Coffee κοστίζει 398 γουάν (περίπου 58 δολάρια), τιμή που ακούγεται αρκετά «τσιμπημένη» ακόμη και για premium καφέ. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης εξήγησε ότι στην τιμή περιλαμβάνεται η υποχρεωτική ασφάλιση, η ενοικίαση επαγγελματικού εξοπλισμού και οι εκπαιδευτές καταρρίχησης. Επιπλέον, δεν υπάρχει χρονικό όριο για την παραμονή σας. Μόλις φτάσετε στις πλατφόρμες, μπορείτε να μείνετε εκεί για όσο θέλετε.

Το Gushi Cliff Coffee περιγράφεται ως ο απόλυτος εφιάλτης για τους λάτρεις του καφέ που φοβούνται τα ύψη, αλλά συνεχίζει να προσελκύει λάτρεις της αδρεναλίνης από ολόκληρη την Κίνα που αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία.

