Τρεις άνθρωποι πέθαναν σε εκλογικά τμήματα στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στη Γαλλία
Τρεις άνθρωποι πέθαναν σε εκλογικά τμήματα στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στη Γαλλία

 22.03.2026 - 18:06
Τρεις θάνατοι καταγράφηκαν την Κυριακή (22/3) κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών στη Γαλλία, σε εκλογικά τμήματα στις πόλεις Σαιντ-Ετιέν, Καρκασσόν και Ανεσί.

Στο Σαιντ-Ετιέν, μέλος συνδυασμού που συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Εθνικού Συναγερμού με επικεφαλής τον υποψήφιο Κοραντέν Ζουσεράν, κατέρρευσε από καρδιακή προσβολή ενώ εκτελούσε καθήκοντα αντιπροσώπου σε εκλογικό τμήμα. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών επί περίπου μία ώρα, ο άνδρας ηλικίας άνω των 80 ετών δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ζαν-Πιερ Μπερζέ, ο οποίος μετέβη στο σημείο, το εκλογικό τμήμα παρέμεινε κλειστό για περίπου τρεις ώρες και επαναλειτούργησε στη συνέχεια ώστε να συνεχιστεί κανονικά η ψηφοφορία.

Την ίδια ημέρα καταγράφηκαν ακόμη δύο θάνατοι σε εκλογικά κέντρα. Στην Καρκασσόν, γυναίκα 82 ετών αισθάνθηκε αδιαθεσία λίγο πριν εισέλθει στο εκλογικό τμήμα, περίπου στις 11:30 το πρωί. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.Επιχείρησαν να την επαναφέρουν, ωστόσο η γυναίκα κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο. Το εκλογικό τμήμα δεν έκλεισε, αν και η παρουσία των διασωστών επηρέασε προσωρινά την προσέλευση των ψηφοφόρων.

Σύμφωνα με την Le Parisien, λίγο νωρίτερα, περίπου στις 9:30 το πρωί, άνδρας 81 ετών υπέστη ανακοπή σε εκλογικό τμήμα που λειτουργούσε στο Ανεσί. Ο άνδρας είχε μόλις ψηφίσει όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Οι διασώστες έφτασαν γρήγορα στο σημείο, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Τα εκλογικά τμήματα 34, 35 και 36 παρέμειναν κλειστά για περισσότερο από μία ώρα και επαναλειτούργησαν περίπου στις 10:40.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

