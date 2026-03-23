ΔΙΕΘΝΗ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν

 23.03.2026 - 10:43
Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν

Τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν, ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας η οικογένειά του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Λιονέλ Ζοσπέν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο Ζοσπέν διετέλεσε επίσης Υπουργός Παιδείας στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ως Πρώτος Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αναδείχθηκε νικητής μετά τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης που αποφάσισε ο Ζακ Σιράκ το 1997.

Στη συνέχεια ηγήθηκε της κυβέρνησης για πέντε χρόνια. Ηγήθηκε του συνασπισμού της «Πλουραλιστικής Αριστεράς», ο οποίος συγκέντρωσε διάφορες δυνάμεις αυτού του πολιτικού χώρου πέρα από τους Σοσιαλιστές.

Ως επικεφαλής της κυβέρνησης, ο Ζοσπέν εφάρμοσε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η 35ωρη εργάσιμη εβδομάδα, η Καθολική Κάλυψη Υγείας (CMU) και το Σύμφωνο Πολιτικής Αλληλεγγύης (PACS), το οποίο επιτρέπει σε ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια να συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης χωρίς γάμο.

Το 2002 έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία για δεύτερη φορά. Αντιμέτωπος, μεταξύ άλλων, με πληθώρα υποψηφίων της αριστεράς, δεν κατάφερε να προκριθεί στον δεύτερο γύρο.

Λετυμπιώτης: Θα ανακοινωθούν σύντομα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση - Επιτακτική η συζήτηση για τις Βρετανικές Βάσεις

Λετυμπιώτης: Θα ανακοινωθούν σύντομα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση - Επιτακτική η συζήτηση για τις Βρετανικές Βάσεις

Την άμεση λήψη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της επερχόμενης ενεργειακής κρίσης προανήγγειλε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης μιλώντας στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα», την ώρα που η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με τις επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή όσο και με την κτηνιατρική κρίση του αφθώδους πυρετού, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη έναρξης ουσιαστικής συζήτησης για το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων με το τέλος της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Λετυμπιώτης: Θα ανακοινωθούν σύντομα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση - Επιτακτική η συζήτηση για τις Βρετανικές Βάσεις

Λετυμπιώτης: Θα ανακοινωθούν σύντομα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση - Επιτακτική η συζήτηση για τις Βρετανικές Βάσεις

  •  23.03.2026 - 09:53
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία σε πολυσύχναστη διασταύρωση στη Λεμεσό - Οδηγός επιχείρησε το πιο ριψοκίνδυνο προσπέρασμα

VIDEO: Παραλίγο τραγωδία σε πολυσύχναστη διασταύρωση στη Λεμεσό - Οδηγός επιχείρησε το πιο ριψοκίνδυνο προσπέρασμα

  •  23.03.2026 - 11:40
Έγινε κι αυτό: Άρπαξε το περιπολικό μπροστά στα μάτια αστυνομικού από σημείο ελέγχου του αφθώδους πυρετού – Τον καταδίωξε με ιδιωτικό όχημα

Έγινε κι αυτό: Άρπαξε το περιπολικό μπροστά στα μάτια αστυνομικού από σημείο ελέγχου του αφθώδους πυρετού – Τον καταδίωξε με ιδιωτικό όχημα

  •  23.03.2026 - 10:30

