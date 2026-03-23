Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΗ μετάλλαξη που επιτρέπει σε νομάδες της ερήμου να επιβιώνουν με πολύ λιγότερο νερό
LIKE ONLINE

Η μετάλλαξη που επιτρέπει σε νομάδες της ερήμου να επιβιώνουν με πολύ λιγότερο νερό

Ερευνητές εντόπισαν μια γενετική προσαρμογή που επιτρέπει στους νομάδες κτηνοτρόφους της φυλής Τουρκάνα τη βόρεια Κένυα να αντέχουν τη χρόνια αφυδάτωση χωρίς τη νεφρική βλάβη που συνήθως συνδέεται με σοβαρή απώλεια υγρών.

Η νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science φωτίζει έναν μηχανισμό επιβίωσης σε ένα από τα πιο άνυδρα κατοικημένα τοπία του πλανήτη και βασίστηκε στην ανάλυση 367 ολόκληρων γονιδιωμάτων. Οι επιστήμονες εντόπισαν οκτώ περιοχές DNA που φαίνεται να έχουν υποστεί πρόσφατη φυσική επιλογή, όμως μία ξεχώρισε σαφώς. Μέσω του Turkana Health and Genomics Project, ερευνητικές ομάδες από την Κένυα και τις Ηνωμένες Πολιτείες συνέδεσαν αυτό το γενετικό σήμα με την πίεση που ασκεί η έλλειψη νερού.

Το γονίδιο STC1
Το ισχυρότερο σήμα εντοπίστηκε στο γονίδιο STC1, το οποίο ενεργοποιείται στα νεφρά κατά την αφυδάτωση. Όταν το νερό είναι περιορισμένο, τα νεφρά συμπυκνώνουν τα ούρα ώστε να χάνεται λιγότερο υγρό. Σε ανθρώπινα κύτταρα, η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι η αντιδιουρητική ορμόνη –το σήμα που λέει στα νεφρά να συγκρατούν νερό –ενεργοποιεί το STC1. Επειδή αυτός ο μηχανισμός συνδέεται άμεσα με την καθημερινή επιβίωση, ακόμη και ένα μικρό γενετικό πλεονέκτημα θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσα σε πολλές γενιές, αναφέρει το Earth.com.

Η πίεση στο σώμα, ωστόσο, δεν προερχόταν μόνο από τις μεγάλες περιόδους χωρίς επαρκές νερό, αλλά και από τη διατροφή. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το 70% έως 80% της παραδοσιακής διατροφής των Τουρκάνα προερχόταν από ζωικά προϊόντα, κυρίως γάλα, αίμα και κρέας. Αυτές οι τροφές αφήνουν πίσω τους ουρία, προϊόν διάσπασης των πρωτεϊνών, και η νέα μελέτη συνδέει το STC1 με τα επίπεδα ουρίας. Η σχέση αυτή ίσως εξηγεί γιατί η ουρική αρθρίτιδα είναι σπάνια στην κοινότητα, παρά μια διατροφή που πολλοί άλλοι πληθυσμοί δύσκολα θα άντεχαν.

Μέσα σε 5.000 έως 8.000 χρόνια
Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ωφέλιμη αυτή γενετική παραλλαγή δεν εμφανίστηκε ξαφνικά όταν το περιβάλλον έγινε ξηρότερο. Πιθανότατα υπήρχε ήδη σε χαμηλά επίπεδα και έγινε ευνοϊκή όταν η περιοχή άρχισε να ξηραίνεται εντονότερα, περίπου πριν από 5.500 χρόνια. Το χρονοδιάγραμμα αυτό ταιριάζει με την εκτίμηση των ερευνητών ότι η επιλογή έδρασε μέσα σε ένα παράθυρο 5.000 έως 8.000 ετών.

Παρόμοια προσαρμογή εντοπίστηκε και στη φυλή Νταάσανατς της Ανατολικής Αφρικής, αλλά φαίνεται ότι προέκυψε ανεξάρτητα, ως αποτέλεσμα της ίδιας κλιματικής πίεσης. Η μελέτη εκτιμά ότι το εξελικτικό πλεονέκτημα της παραλλαγής ήταν περίπου 5% – ποσοστό που, σύμφωνα με τους ερευνητές, συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα γνωστά παραδείγματα πρόσφατης ανθρώπινης προσαρμογής.

Του ερευνητικού έργου προηγήθηκαν πολυετείς συζητήσεις με πρεσβυτέρους, τοπικούς ηγέτες και μέλη της κοινότητας Τουρκάνα, ενώ η επιτόπια έρευνα εξελίχθηκε σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα υγείας με περισσότερους από 5.000 συμμετέχοντες. Έτσι, η μελέτη κατόρθωσε να συνδέσει τα γενετικά ευρήματα όχι μόνο με την αφυδάτωση, αλλά και με τη διατροφή, την πρόσβαση στο νερό και τις αλλαγές που επιφέρει η μετάβαση από την ποιμενική ζωή στο αστικό περιβάλλον.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έγινε κι αυτό: Άρπαξε το περιπολικό μπροστά στα μάτια αστυνομικού από σημείο ελέγχου του αφθώδους πυρετού – Τον καταδίωξε με ιδιωτικό όχημα
Ρωτήσαμε το ChatGPT πώς να βγάλεις 1.000€ extra το 2026 — οι απαντήσεις θα σε εκπλήξουν
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία σε πολυσύχναστη διασταύρωση στη Λεμεσό - Οδηγός επιχείρησε το πιο ριψοκίνδυνο προσπέρασμα
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Έγινε κι αυτό: Άρπαξε το περιπολικό μπροστά στα μάτια αστυνομικού από σημείο ελέγχου του αφθώδους πυρετού – Τον καταδίωξε με ιδιωτικό όχημα
Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Ιωάννου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν

 23.03.2026 - 10:43
Επόμενο άρθρο

«Από τα λεγόμενα του κ. Ντουμπόφ είναι τελεσίδικη η απόφαση - Δεν νομίζω πως οφείλεται μόνο στο επεισόδιο με τον οπαδό»

 23.03.2026 - 11:22
Λετυμπιώτης: Θα ανακοινωθούν σύντομα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση - Επιτακτική η συζήτηση για τις Βρετανικές Βάσεις

Την άμεση λήψη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της επερχόμενης ενεργειακής κρίσης προανήγγειλε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης μιλώντας στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα», την ώρα που η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με τις επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή όσο και με την κτηνιατρική κρίση του αφθώδους πυρετού, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη έναρξης ουσιαστικής συζήτησης για το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων με το τέλος της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  23.03.2026 - 09:53
Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες - Μετωπική η σύγκρουση και σε επικίνδυνη στροφή

  •  23.03.2026 - 11:47
ΕΔΕΚ: Από την εσωστρέφεια στην αντεπίθεση – Το στοίχημα της επιστροφής, τα μηνύματα Αναστασίου και η εμφάνιση Νικολαΐδη

  •  23.03.2026 - 06:19
LIVE: Το Ιράν απειλεί ότι θα βάλει νάρκες στον Περσικό Κόλπο αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στις ακτές και τα νησιά

  •  23.03.2026 - 06:14
Τροχαίο ατύχημα στη Λευκωσία: Έκλεισαν δύο λωρίδες κυκλοφορίες λόγω σύγκρουσης φορτηγών - Δείτε σε ποιο ύψος

  •  23.03.2026 - 11:58
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία σε πολυσύχναστη διασταύρωση στη Λεμεσό - Οδηγός επιχείρησε το πιο ριψοκίνδυνο προσπέρασμα

  •  23.03.2026 - 11:40
«Σπάει» τη σιώπη της η Μαρία Παπά: Οι αποκαλύψεις της για τη διαχείριση των καταφυγίων - «Σοβαρές αδυναμίες...»

  •  23.03.2026 - 09:33
Έγινε κι αυτό: Άρπαξε το περιπολικό μπροστά στα μάτια αστυνομικού από σημείο ελέγχου του αφθώδους πυρετού – Τον καταδίωξε με ιδιωτικό όχημα

  •  23.03.2026 - 10:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα