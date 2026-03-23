Το Ίδρυμα «Θεοτόκος-Αμερίκος Αργυρίου» και η Exness συνεργάζονται για τη δημιουργία νέας σύγχρονης μονάδας για το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Παιδιού -Το Άλμα στη Λεμεσό

Η συμφωνία υπογράφηκε στις 20 Μαρτίου 2026, στις εγκαταστάσεις του οικοτροφείου του Ιδρύματος «Θεοτόκος-Αμερίκος Αργυρίου», από τον κ. Αλέκο Ορουντιώτη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος «Θεοτόκος-Αμερίκος Αργυρίου», και τον κ. Martin Thorvaldsson, Community Director της Exness.

Η νέα μονάδα θα αποτελέσει τη νέα στέγη για το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Παιδιού -Το Άλμα, το οποίο σήμερα στεγάζεται στο Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού και λειτουργεί εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, προσφέροντας υπηρεσίες έγκαιρης θεραπευτικής παρέμβασης και’ αξιολόγησης, καθώς και συμβουλευτικής καθοδήγησης και στήριξης προς τις οικογένειες.

Σχεδιασμένη ως ένας σύγχρονος, εξειδικευμένος χώρος για αξιολόγηση, θεραπεία, αποκατάσταση και οικογενειακή υποστήριξη, η νέα εγκατάσταση θα προσφέρει ένα βελτιωμένο περιβάλλον, στο οποίο παιδιά, ειδικοί θεραπευτές και οικογένειες θα μπορούν να συνεργάζονται στα πιο κρίσιμα στάδια της ανάπτυξης των παιδιών.

Ο κ. Αλέκος Ορουντιώτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Θεοτόκος-Αμερίκος Αργυρίου», δήλωσε: «Αποστολή μας στο ‘Άλμα’ ήταν και παραμένει να είναι η διασφάλιση της πρόσβασης κάθε παιδιού στην υποστήριξη που χρειάζεται, ώστε να αναπτύξει τις δεξιότητές του και να αυξήσει τη συμμετοχή του στην κοινωνία. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το Ίδρυμα, για τις οικογένειες που στηρίζουμε καθημερινά, αλλά και για την ίδια την Κύπρο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την Exness σε ένα έργο που θα ενισχύσει ουσιαστικά τις υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης, θεραπείας και οικογενειακής στήριξης, μέσα από τη δημιουργία μιας σύγχρονης και εξειδικευμένης δομής. Ευχαριστούμε θερμά την Exness για την επένδυση στο μέλλον των παιδιών της Κύπρου.»

Το έργο αποτελεί επένδυση ύψους περίπου 3,65 εκατομμυρίων ευρώ σε εξειδικευμένες υπηρεσίες παιδικής ανάπτυξης στην Κύπρο. Το κέντρο θα συνεχίσει να λειτουργεί και να τυγχάνει διαχείρισης από το Ίδρυμα «Θεοτόκος-Αμερίκος Αργυρίου», διασφαλίζοντας τη συνέχεια στη φροντίδα και την υποστήριξη των οικογενειών.

Ενίσχυση της Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης

Το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Παιδιού «Το Άλμα» ιδρύθηκε το 1994 και αποτελεί το πρόγραμμα Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης του Ιδρύματος.

Η έγκαιρη παρέμβαση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενισχύουν τη μάθηση, την επικοινωνία και την αυτονομία. Μέσα από τις νέες εγκαταστάσεις και τις αναβαθμισμένες υποδομές, το κέντρο θα μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερες οικογένειες, προσφέροντας ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε διαδοχικά στάδια, με την έναρξη του σχεδιασμού να αναμένεται εντός του 2026, την κατασκευή να προγραμματίζεται για την περίοδο 2027–2028, την εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού το 2028 και την ολοκλήρωσή του το 2029.

Μια κοινή δέσμευση για την κοινωνία

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη μακροχρόνια δέσμευση της Exness να στηρίζει έργα με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ο κ. Martin Thorvaldsson, Community Director της Exness, δήλωσε: «Αυτό είναι το πρώτο βήμα σε μια μακρά διαδρομή για τη βελτίωση των συνθηκών για όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Είναι τιμή μας που συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια και ανυπομονούμε να δούμε το έργο να ολοκληρώνεται, προσφέροντας ουσιαστική αξία στην κοινωνία, όχι απλώς λόγια.»

Επόμενα βήματα

Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί το πρώτο ορόσημο ενός πολυετούς έργου, το οποίο θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας σύγχρονης δομής που θα στηρίζει παιδιά και οικογένειες για τις επόμενες δεκαετίες.

Περισσότερες ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο του έργου θα ανακοινωθούν στα επόμενα στάδια υλοποίησης.

