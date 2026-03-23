Channel 12: Τι ζητά και τι δίνει το Ιράν για μια συμφωνία
ΔΙΕΘΝΗ

Channel 12: Τι ζητά και τι δίνει το Ιράν για μια συμφωνία

 23.03.2026 - 22:58
Channel 12: Τι ζητά και τι δίνει το Ιράν για μια συμφωνία

Το Ιράν έχει υποβάλει μια σειρά απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, στο πλαίσιο των έμμεσων συνομιλιών που ανακοίνωσε ο Τραμπ, αναφέρει το ισραηλινό μέσο Channel 12.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ιρανοί αξιωματούχοι αναζητούν ισχυρές εγγυήσεις ότι δεν θα ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, παράλληλα με μια νέα ρύθμιση για το Στενό του Ορμούζ που ουσιαστικά θα το έθετε υπό ιρανικό έλεγχο.

Το Channel 12 αναφέρει ότι το Ιράν απαιτεί επίσης το κλείσιμο των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε όλη την περιοχή και οικονομική αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Channel 12 υπάρχουν ενδείξεις ότι η Τεχεράνη μπορεί επίσης να επιδείξει κάποια περιορισμένη ευελιξία στις συνομιλίες με βάση τις αρχικές διαπραγματευτικές της θέσεις, όπως ερμηνεύονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν μπορεί να δεχθεί να σταματήσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του για πέντε χρόνια, να «μειώσει» τον εμπλουτισμό ουρανίου του και να ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με το απόθεμά του σε ουράνιο εμπλουτισμένο κατά 60%.

Το Channel 12 προσθέτει ότι το Ιράν θα μπορούσε επίσης να συμφωνήσει να επιτρέψει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις και να σταματήσει τη χρηματοδότηση περιφερειακών ομάδων υποστήριξής του, συμπεριλαμβανομένων της Χεζμπολάχ, της Χαμάς και των ιρακινών πολιτοφυλακών.

Όλα στο τραπέζι στο Εθνικό Συμβούλιο: Κυπριακό, κρίση , Βάσεις και νέα μέτρα στήριξης

 23.03.2026 - 22:24
Όλα στο τραπέζι στο Εθνικό Συμβούλιο: Κυπριακό, κρίση , Βάσεις και νέα μέτρα στήριξης

Όλα στο τραπέζι στο Εθνικό Συμβούλιο: Κυπριακό, κρίση , Βάσεις και νέα μέτρα στήριξης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, ενημερώνοντας την πολιτική ηγεσία για τα αποτελέσματα των επαφών του και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, πραγματοποιήθηκε εκτενής ανταλλαγή απόψεων, με κοινή διαπίστωση την ανάγκη αξιοποίησης του χρόνου για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

