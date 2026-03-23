Όλα στο τραπέζι στο Εθνικό Συμβούλιο: Κυπριακό, κρίση , Βάσεις και νέα μέτρα στήριξης

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν επίσης οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι επιπτώσεις τους στην οικονομία και στις τιμές της ενέργειας, καθώς και η διαχείριση του αφθώδους πυρετού, με έμφαση στην τήρηση των πρωτοκόλλων για περιορισμό της νόσου. Παράλληλα, ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τις επαφές του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για τα μέτρα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για στήριξη των πολιτών.

Τέθηκε επίσης το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων, με την πολιτική ηγεσία να καταθέτει απόψεις και εισηγήσεις, ενώ υπογραμμίστηκε ότι ο διάλογος με το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει με δομημένο τρόπο και χωρίς δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.