Όλα στο τραπέζι στο Εθνικό Συμβούλιο: Κυπριακό, κρίση , Βάσεις και νέα μέτρα στήριξης
Όλα στο τραπέζι στο Εθνικό Συμβούλιο: Κυπριακό, κρίση , Βάσεις και νέα μέτρα στήριξης

 23.03.2026 - 22:24
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, ενημερώνοντας την πολιτική ηγεσία για τα αποτελέσματα των επαφών του και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, πραγματοποιήθηκε εκτενής ανταλλαγή απόψεων, με κοινή διαπίστωση την ανάγκη αξιοποίησης του χρόνου για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν επίσης οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι επιπτώσεις τους στην οικονομία και στις τιμές της ενέργειας, καθώς και η διαχείριση του αφθώδους πυρετού, με έμφαση στην τήρηση των πρωτοκόλλων για περιορισμό της νόσου. Παράλληλα, ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τις επαφές του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για τα μέτρα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για στήριξη των πολιτών.

Τέθηκε επίσης το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων, με την πολιτική ηγεσία να καταθέτει απόψεις και εισηγήσεις, ενώ υπογραμμίστηκε ότι ο διάλογος με το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει με δομημένο τρόπο και χωρίς δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δρ Αριστοτέλους: Η απομάκρυνση των Βάσεων απαιτεί διεθνή συνεργασία και προετοιμασία
Φόβοι για αυξήσεις στα καύσιμα: Τα μέτρα που εξετάζει η Κυβέρνηση
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Έκτακτη προειδοποίηση της ΟΕΒ: «Η έλλειψη οδηγών απειλεί μεταφορές και οικονομία»
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Το Tax For All «κατεβαίνει»! Πότε και γιατί θα μείνει εκτός λειτουργίας
Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Ιωάννου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φόβοι για αυξήσεις στα καύσιμα: Τα μέτρα που εξετάζει η Κυβέρνηση

 23.03.2026 - 22:11
Επόμενο άρθρο

Channel 12: Τι ζητά και τι δίνει το Ιράν για μια συμφωνία

 23.03.2026 - 22:58

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Όλα στο τραπέζι στο Εθνικό Συμβούλιο: Κυπριακό, κρίση , Βάσεις και νέα μέτρα στήριξης

Όλα στο τραπέζι στο Εθνικό Συμβούλιο: Κυπριακό, κρίση , Βάσεις και νέα μέτρα στήριξης

  •  23.03.2026 - 22:24
Φόβοι για αυξήσεις στα καύσιμα: Τα μέτρα που εξετάζει η Κυβέρνηση

Φόβοι για αυξήσεις στα καύσιμα: Τα μέτρα που εξετάζει η Κυβέρνηση

  •  23.03.2026 - 22:11
Στο μικροσκόπιο οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας – Μήνυμα Φυτιρή για διαφάνεια και έλεγχο

Στο μικροσκόπιο οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας – Μήνυμα Φυτιρή για διαφάνεια και έλεγχο

  •  23.03.2026 - 20:14
Δρ Αριστοτέλους: Η απομάκρυνση των Βάσεων απαιτεί διεθνή συνεργασία και προετοιμασία

Δρ Αριστοτέλους: Η απομάκρυνση των Βάσεων απαιτεί διεθνή συνεργασία και προετοιμασία

  •  23.03.2026 - 21:16
LIVE: Έφτασε στην Κύπρο το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon

LIVE: Έφτασε στην Κύπρο το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon

  •  23.03.2026 - 15:08
Ένα νέο κεφάλαιο για τις φυλακές της Κύπρου: Πού θα ανεγερθεί το νέο Σωφρονιστικό Ίδρυμα και πόσο θα κοστίσει

Ένα νέο κεφάλαιο για τις φυλακές της Κύπρου: Πού θα ανεγερθεί το νέο Σωφρονιστικό Ίδρυμα και πόσο θα κοστίσει

  •  23.03.2026 - 18:45
Μεγάλη επένδυση στη Λάρνακα: Νέα έργα υποδομής και αντιμετώπιση της υδατικής κρίσης

Μεγάλη επένδυση στη Λάρνακα: Νέα έργα υποδομής και αντιμετώπιση της υδατικής κρίσης

  •  23.03.2026 - 19:28
Το Tax For All «κατεβαίνει»! Πότε και γιατί θα μείνει εκτός λειτουργίας

Το Tax For All «κατεβαίνει»! Πότε και γιατί θα μείνει εκτός λειτουργίας

  •  23.03.2026 - 19:48

