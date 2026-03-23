Κλείνουν δρόμοι σε Λεμεσό και Λευκωσία – Δείτε πού και πότε

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών τμήμα της οδού Πλάτωνος θα είναι κλειστό, από την οδό Αγίας Ζώνης μέχρι τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ενώ τμήμα της οδού Αγίας Ζώνης, από την οδό Εμμανουήλ Ροΐδη μέχρι την οδό Πλάτωνος, θα παραμείνει κλειστό και η κίνηση των οχημάτων θα διοχετεύεται μέσω της οδού Λουκή Ακρίτα για οχήματα με κατεύθυνση προς νότια, ενώ η κίνηση των οχημάτων με κατεύθυνση προς βόρεια θα διοχετεύεται μέσω της οδού Αρχιμήδου.

Επίσης, η Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά θα παραμείνει κλειστή από τη συμβολή της με την οδό Αγίας Ζώνης μέχρι τη συμβολή της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ με την οδό Πλάτωνος.

Την ίδια μέρα, από η ώρα 20:00 με τις 05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες εφαρμογής οριζόντιας σήμανσης (γραμμές) στο τμήμα του παρακαμπτήριου δρόμου Λεμεσού μεταξύ του κυκλικού κόμβου Γερμασόγειας και του κυκλικού κόμβου Αγίου Αθανασίου, με κατεύθυνση προς Πάφο.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, θα κλείσουν και οι δύο λωρίδες του παρακαμπτήριου δρόμου προς Πάφο, σε μήκος 3χλμ. περίπου, και η τροχαία κίνηση προς Πάφο, θα διεξάγεται μέσω των Λεωφόρων Κολωνακίου και Αγίου Αθανασίου, καθώς και τον κόμβο Αγίου Αθανασίου.

Το Γραφείο Μηχανικού Έργου του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας, σε δική του ανακοίνωση αναφέρει ότι "την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026, και την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026, μεταξύ των ωρών 09:00-16:00, θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης των αρμών της γέφυρας του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου, που βρίσκεται παρά τους πυλώνες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)".

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η μία λωρίδα κυκλοφορίας θα είναι κλειστή, σε μήκος (300) τριακόσιων μέτρων περίπου, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην άλλη λωρίδα κυκλοφορίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.