ΑρχικήΚοινωνίαΚαιρός: Είναι άστατος, όχι και τόσο πολύ - Πώς θα παρελάσουμε την 25η Μαρτίου – Πόσα εκατοστά έφτασε το χιόνι στο Τρόοδος
Καιρός: Είναι άστατος, όχι και τόσο πολύ - Πώς θα παρελάσουμε την 25η Μαρτίου – Πόσα εκατοστά έφτασε το χιόνι στο Τρόοδος

 24.03.2026 - 06:20
Χαμηλή πίεση και ασταθείς καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να επηρεάζουν την περιοχή σύμφωνα με το πρωινό δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σήμερα Τρίτη αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Σταδιακά όμως και κυρίως κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα βόρεια. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα, κυρίως σε παράλιες περιοχές και αργότερα και σε περιοχές των ορεινών. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στον ένα βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, ενώ αργότερα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα βόρεια. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Την Παρασκευή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ θα επικρατούν ενισχυμένοι δυτικοί άνεμοι.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Παρασκευή αναμένεται μικρή άνοδος.

Το ύψος του χιονιού στη χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 25 εκατοστά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δρ Αριστοτέλους: Η απομάκρυνση των Βάσεων απαιτεί διεθνή συνεργασία και προετοιμασία
Φόβοι για αυξήσεις στα καύσιμα: Τα μέτρα που εξετάζει η Κυβέρνηση
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Έκτακτη προειδοποίηση της ΟΕΒ: «Η έλλειψη οδηγών απειλεί μεταφορές και οικονομία»
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Το Tax For All «κατεβαίνει»! Πότε και γιατί θα μείνει εκτός λειτουργίας
Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Ιωάννου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κλείνουν δρόμοι σε Λεμεσό και Λευκωσία – Δείτε πού και πότε

 23.03.2026 - 23:59
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Μαρτίου - Ποιου ιερομάρτυρα τιμάται η μνήμη

 24.03.2026 - 06:21
Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχεται το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων, αυτή τη φορά μέσα από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου που επιχειρούν να χαράξουν τη γραμμή της κυβέρνησης. Την ώρα που η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές ανεβάζει τους τόνους, το θέμα μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με διαφορετικές προσεγγίσεις να συγκρούονται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

  •  24.03.2026 - 06:33
Φόβοι για αυξήσεις στα καύσιμα: Τα μέτρα που εξετάζει η Κυβέρνηση

Φόβοι για αυξήσεις στα καύσιμα: Τα μέτρα που εξετάζει η Κυβέρνηση

  •  23.03.2026 - 22:11
Στο μικροσκόπιο οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας – Μήνυμα Φυτιρή για διαφάνεια και έλεγχο

Στο μικροσκόπιο οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας – Μήνυμα Φυτιρή για διαφάνεια και έλεγχο

  •  23.03.2026 - 20:14
Έκρηξη σε υποστατικό στη Λεμεσό με το «καλημέρα» - Οι πρώτες πληροφορίες

Έκρηξη σε υποστατικό στη Λεμεσό με το «καλημέρα» - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  24.03.2026 - 06:25
Καιρός: Είναι άστατος, όχι και τόσο πολύ - Πώς θα παρελάσουμε την 25η Μαρτίου – Πόσα εκατοστά έφτασε το χιόνι στο Τρόοδος

Καιρός: Είναι άστατος, όχι και τόσο πολύ - Πώς θα παρελάσουμε την 25η Μαρτίου – Πόσα εκατοστά έφτασε το χιόνι στο Τρόοδος

  •  24.03.2026 - 06:20
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Μαρτίου - Ποιου ιερομάρτυρα τιμάται η μνήμη

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Μαρτίου - Ποιου ιερομάρτυρα τιμάται η μνήμη

  •  24.03.2026 - 06:21
Μεγάλη επένδυση στη Λάρνακα: Νέα έργα υποδομής και αντιμετώπιση της υδατικής κρίσης

Μεγάλη επένδυση στη Λάρνακα: Νέα έργα υποδομής και αντιμετώπιση της υδατικής κρίσης

  •  23.03.2026 - 19:28
Το Tax For All «κατεβαίνει»! Πότε και γιατί θα μείνει εκτός λειτουργίας

Το Tax For All «κατεβαίνει»! Πότε και γιατί θα μείνει εκτός λειτουργίας

  •  23.03.2026 - 19:48

