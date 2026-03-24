Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Μαρτίου - Ποιου ιερομάρτυρα τιμάται η μνήμη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Μαρτίου - Ποιου ιερομάρτυρα τιμάται η μνήμη

 24.03.2026 - 06:21
Σήμερα Τρίτη, 24 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι τα Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και τιμάται η μνήμη του Ιερομάρτυρος Αρτέμονος επισκόπου Σελευκείας της Πισιδίας.

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.

Όσιος Αρτέμων επίσκοπος Σελευκείας της Πισιδίας

Ο Όσιος Αρτέμων έζησε στους αποστολικούς χρόνους, όταν για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο του Χριστού διαδιδόταν στις ειδωλολατρικές κοινωνίες.

Ο Απόστολος των Εθνών, Παύλος, πήγε στη Σελεύκεια της Πισιδίας, κήρυξε το λόγο του Θεού και έλκυσε εκλεκτές ψυχές, που αποτέλεσαν την πρώτη Εκκλησία της πόλης εκείνης. Μεταξύ των νεοφωτισθέντων έλαμπε περισσότερο ο Αρτέμων, που ο Παύλος τον ανέδειξε και επίσκοπο.

Στο διάστημα της επισκοπής του, δικαίωσε την προτίμηση και τις ελπίδες που στήριξε σ’ αυτόν ο Παύλος. Καλλιέργησε τη διδασκαλία, φρόντισε για τους φτωχούς και τις χήρες, ήταν παράδειγμα στους πιστούς με λόγια και έργα, πατέρας αυτών και βοηθός, καύχημα και παρηγοριά.

Πέθανε ειρηνικά και τον θρήνησε όλο το ποίμνιο του, σαν μια οικογένεια.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης.

☀ Ανατολή ήλιου: 06:22 – Δύση ήλιου: 18:40
🌓 Σελήνη 5.9 ημερών

Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχεται το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων, αυτή τη φορά μέσα από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου που επιχειρούν να χαράξουν τη γραμμή της κυβέρνησης. Την ώρα που η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές ανεβάζει τους τόνους, το θέμα μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με διαφορετικές προσεγγίσεις να συγκρούονται.

