«Τσάκωσαν» 34χρονο με ναρκωτικά σε δρόμο στη Λάρνακα - Χειροπέδες και σε 31χρονο καταζητούμενο

Κατά τη διάρκεια ανακοπής του οχήματός του, εντοπίστηκαν στην κατοχή του 359 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο γραμμάρια ρητίνης κάνναβης, δύο ζυγαριές ακριβείας, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και χρηματικό ποσό ύψους 1.115 ευρώ.

Ο 34χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα που αφορούν παράνομη κατοχή ναρκωτικών και άλλα συναφή αδικήματα.

Στο ίδιο σημείο, οι αστυνομικές αρχές ανέκοψαν και δεύτερο πρόσωπο, ηλικίας 31 ετών, το οποίο επίσης συνελήφθη, καθώς διαπιστώθηκε ότι εναντίον του εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για υπόθεση κλοπής.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται.