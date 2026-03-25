Αναστάτωση μετά από πυρκαγιά σε οικία: Από που ξεκίνησε - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ηλικιωμένη

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, στις 16:46 υπήρξε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε βοηθητική κουζίνα στον εξωτερικό χώρο οικίας στην Κοινότητα Καλοπαναγιώτη. Από την πυρκαγιά η κουζίνα έπαθε εκτεταμένες ζημίες.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής από γείτονα με την χρήση πυροσβεστήρα CO2. Η ιδιοκτήτρια (ηλικιωμένη γυναίκα) ένιωσε αδιαθεσία λόγο πανικού και μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κυπερούντας.

Ανταποκρίθηκαν 4 Στελεχωμένα Πυροσβεστικά οχήματα (Ευρύχου & Λακατάμιας).

Αιτία της πυρκαγιάς διεφάνη ότι ήταν ξεχασμένο αναμμένο κερί.