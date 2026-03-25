ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων για σοβαρά αδικήματα μέσα σε μια νύχτα - Εφόδοι σε υποστατικά και σωρεία καταγγελιών

 25.03.2026 - 08:49
Μπαράζ συλλήψεων για σοβαρά αδικήματα μέσα σε μια νύχτα - Εφόδοι σε υποστατικά και σωρεία καταγγελιών

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη οκτώ προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων κλοπή, πρόκληση κακόβουλης ζημιάς και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 595 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 796 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 23 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν συνολικά δύο καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 314 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας. Από αυτές ξεχωρίζουν 188 καταγγελίες οδηγών για παράβαση του ορίου ταχύτητας. Διενεργήθηκαν 188 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης κατά τους οποίους 19 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Επίσης διενεργήθηκαν 45 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, από τους οποίους 15 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Αναστάτωση μετά από πυρκαγιά σε οικία: Από που ξεκίνησε - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ηλικιωμένη

«Έτρεχε» η Πυροσβεστική: Ακόμη μια πυρκαγιά σε όχημα τα ξημερώματα - Καταστράφηκε ολοσχερώς

ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την κάλπη, στην Πινδάρου καταγράφεται έντονη κινητικότητα, με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στην πρωτιά αλλά –όλο και πιο έντονα– στον απόλυτο αριθμό των ψήφων. Η εικόνα των τελευταίων μετρήσεων, που φέρνει τον Δημοκρατικό Συναγερμό σε ποσοστά γύρω στο 20–21% και με συσπείρωση κοντά στο 55%, ενεργοποιεί αντανακλαστικά και αναδεικνύει μια κρίσιμη παράμετρο: τη δυνατότητα ανάκτησης απωλειών.

ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

  •  25.03.2026 - 07:22
