«Έτρεχε» η Πυροσβεστική: Ακόμη μια πυρκαγιά σε όχημα τα ξημερώματα - Καταστράφηκε ολοσχερώς

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, στις 03:30 ανταπόκριση για πυρκαγιά σε όχημα, σταθμευμένο επί του οδοστρώματος, στην Κοινότητα Άρμου, Επαρχίας Πάφου.

Από την πυρκαγιά το ιδιωτικό όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερού. Ανταποκρίθηκε ένα στελεχωμένο Πυροσβεστικό Όχημα.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια.