Αυτός είναι ο πρώτος Έλληνας που θα ταξιδέψει στο Διάστημα - Δείτε φωτογραφία

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΕΛΛΑΔΑ

 25.03.2026 - 09:23
Ο λαρισαίος γιατρός Αδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Ελληνας που εδώ και λίγες μέρες εκπαιδεύεται για αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency – ESA) στη Γερμανία, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της χώρας με το Διάστημα.

Πρόκειται για ιστορική εξέλιξη, καθώς η συμμετοχή του δρ. Γολέμη στο ευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης αστροναυτών στην Κολωνία είναι η πρώτη με τα εθνικά χρώματα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την παρουσία της Ελλάδας στην επανδρωμένη διαστημική δραστηριότητα.

Ο 39χρονος επιστήμονας, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, έχει ήδη διαγράψει εντυπωσιακή πορεία στον ESA. Εκτός των άλλων, υπηρέτησε ως «χειρουργός πτήσης» αστροναυτών, ενώ συμμετείχε σε διάφορες απαιτητικές αποστολές, όπως η 12μηνη παραμονή του στον ερευνητικό σταθμό Concordia, στο Υψίπεδο της Ανταρκτικής. «Πρόκειται για ένα από τα πιο ακραία περιβάλλοντα στη Γη, με θερμοκρασία στους -80 βαθμούς Κελσίου, που προσομοιάζει με συνθήκες διαστημικής απομόνωσης», ανέφερε ο ίδιος στη χθεσινή παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για το Διάστημα από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Η εκπαίδευσή του

Η εκπαίδευση του Αδριανού Γολέμη, ως υποψήφιου πλέον αστροναύτη, ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο. «Αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα», ανέφερε ο Α. Γολέμης, προσθέτοντας ότι περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα όπως η αεροδιαστημική μηχανική, η ρομποτική αστροφυσική, αλλά και πρακτική εξάσκηση στα συστήματα του International Space Station, καθώς και προσομοιώσεις διαστημικών περιπάτων σε συνθήκες ουδέτερης πλεύσης. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση κρίσεων, την ασφάλεια πτήσεων και την επικοινωνία της επιστήμης με το ευρύ κοινό – δεξιότητες κρίσιμες για τον σύγχρονο ρόλο ενός αστροναύτη, ο οποίος λειτουργεί όχι μόνο ως ερευνητής, αλλά και ως πρεσβευτής της επιστημονικής γνώσης.

Η επιλογή του Αδριανού Γολέμη, που έγινε ανάμεσα από 22.500 υποψηφίους, καταλαμβάνοντας μία από τις 25 θέσεις της τελικής φάσης, επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των δεξιοτήτων και της επιστημονικής του κατάρτισης.

Η εθνική διαστημική στρατηγική

«Η επιτυχία του δρος Γολέμη δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη εθνική στρατηγική ενίσχυσης της διαστημικής παρουσίας της χώρας», τόνισε ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κώστας Καράντζαλος, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα μεταβαίνει από τον ρόλο του παρατηρητή σε αυτόν του ενεργού συμμετέχοντος στις διεθνείς εξελίξεις».

Αλλωστε, η εθνική συμμετοχή στον ESA (συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια) ξεπερνά πλέον τα 66 εκατ. ευρώ ανά τριετία, ενώ σημαντικοί πόροι, ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, κατευθύνονται και στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη συνολικά 22 μικροδορυφόρων, εκ των οποίων 4 έχουν ήδη εκτοξευτεί στο Διάστημα, άλλοι 10 θα μπουν σε τροχιά γύρω από τη Γη ως τα τέλη Απριλίου, ενώ επιπλέον 7 μικροδορυφόροι θα εκτοξευτούν μέσα στο επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο της στενής πλέον συνεργασίας της Ελλάδας με τον ESA, ενισχύθηκε και η δυνατότητα συμμετοχής της χώρας σε σύνθετα διαστημικά έργα, όπως είναι η παρουσία στην επανδρωμένη διαστημική δραστηριότητα. «Η πορεία του κ. Γολέμη στον ESA αποκτά ιδιαίτερη συμβολική και πρακτική σημασία», τόνισε ο Δ. Παπαστεργίου και συμπλήρωσε: «Δεν αποτελεί μόνο προσωπική διάκριση, αλλά και εθνικό ορόσημο. Για πρώτη φορά η προοπτική ενός έλληνα αστροναύτη δεν ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας, αλλά εντάσσεται σε μια ρεαλιστική και στρατηγικά σχεδιασμένη πορεία προς το Διάστημα».

Σημειώνεται ότι η παγκόσμια διαστημική οικονομία εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 630 δισ. δολάρια το 2026, με σημαντικές αποδόσεις επένδυσης. Ηδη, η κινητοποίηση πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Δ. Παπαστεργίου, δημιουργεί ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας, ενώ η συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς συνεργασίες και οργανισμούς ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική της αυτονομία.

ΠΗΓΗ: In.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα