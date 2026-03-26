ΑρχικήΚοινωνία«Φρένο» στα ανεξέλεγκτα σακουλάκια νικοτίνης - Ψηφίστηκε η πρόταση νόμου
«Φρένο» στα ανεξέλεγκτα σακουλάκια νικοτίνης - Ψηφίστηκε η πρόταση νόμου

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε πρόταση νόμου του Βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύση Παντελίδη για ρύθμιση και έλεγχο της εμπορίας και διάθεσης σακουλιών νικοτίνης, τα λεγόμενα nicotine pouches.

Η πρόταση έχει στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και την πάταξη του λαθρεμπορίου.

Τα σακουλάκια νικοτίνης είναι μικρά σακουλάκια που περιέχουν φυτική νικοτίνη, δηλαδή από τον καπνό και όχι συνθετική, μαζί με νερό, αρωματικές ουσίες και ίνες φυτικής προέλευσης και δεν περιέχουν καπνό.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ δήλωσε ενώπιον της Ολομέλειας ότι το λαθρεμπόριο από τα κατεχόμενα είναι μια παράνομη κατάσταση με πρόσθετες προεκτάσεις.

Σημείωσε ότι τα σακουλάκια αυτά είναι μία ακόμα εναλλακτική επιλογή για τους ενήλικους καπνιστές και κυκλοφορούν νόμιμα, ως προϊόντα νικοτίνης σε πολλές χώρες της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Ελλάδας.

Πρόσθεσε ότι τα προϊόντα αυτά κυκλοφορούν στην Κύπρο χωρίς οποιαδήποτε ουσιαστική ρύθμιση ή έλεγχο και είναι αμφιβόλου ποιότητας και αγνώστου ή ανεξέλεγκτης προέλευσης, θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και κυρίως την υγεία των νέων ανθρώπων, δημιουργούν εύφορο έδαφος για λαθρεμπόριο και στερούν σημαντικά έσοδα από το κράτος.

«Επομένως, με την τροποποίηση της Νομοθεσίας ρυθμίζουμε και ελέγχουμε ένα προϊόν το οποίο κυκλοφορεί εκτός εμπορικής ρύθμισης, εκτός ελέγχου, ακόμα και σε χέρια ανηλίκων», ανέφερε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Κύπρος-Λευκορωσία 0-1: Φιλική ήττα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα

ΠτΔ: Η ισότητα των φύλων αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα

Ιδού αναλυτικά τα οχτώ μέτρα-«ανάσα» από τον ΠτΔ: Απαλλαγή ΦΠΑ, μειώσεις σε ρεύμα και καύσιμα - Όσα περιλαμβάνει το πακέτο

