«Φρένο» στα ανεξέλεγκτα σακουλάκια νικοτίνης - Ψηφίστηκε η πρόταση νόμου

Η πρόταση έχει στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και την πάταξη του λαθρεμπορίου.

Τα σακουλάκια νικοτίνης είναι μικρά σακουλάκια που περιέχουν φυτική νικοτίνη, δηλαδή από τον καπνό και όχι συνθετική, μαζί με νερό, αρωματικές ουσίες και ίνες φυτικής προέλευσης και δεν περιέχουν καπνό.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ δήλωσε ενώπιον της Ολομέλειας ότι το λαθρεμπόριο από τα κατεχόμενα είναι μια παράνομη κατάσταση με πρόσθετες προεκτάσεις.

Σημείωσε ότι τα σακουλάκια αυτά είναι μία ακόμα εναλλακτική επιλογή για τους ενήλικους καπνιστές και κυκλοφορούν νόμιμα, ως προϊόντα νικοτίνης σε πολλές χώρες της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Ελλάδας.

Πρόσθεσε ότι τα προϊόντα αυτά κυκλοφορούν στην Κύπρο χωρίς οποιαδήποτε ουσιαστική ρύθμιση ή έλεγχο και είναι αμφιβόλου ποιότητας και αγνώστου ή ανεξέλεγκτης προέλευσης, θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και κυρίως την υγεία των νέων ανθρώπων, δημιουργούν εύφορο έδαφος για λαθρεμπόριο και στερούν σημαντικά έσοδα από το κράτος.

«Επομένως, με την τροποποίηση της Νομοθεσίας ρυθμίζουμε και ελέγχουμε ένα προϊόν το οποίο κυκλοφορεί εκτός εμπορικής ρύθμισης, εκτός ελέγχου, ακόμα και σε χέρια ανηλίκων», ανέφερε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ