ΠτΔ: Η ισότητα των φύλων αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα
ΠτΔ: Η ισότητα των φύλων αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα

 26.03.2026 - 23:08
Η Κυβέρνηση της Κύπρου έχει θέσει την ισότητα των φύλων ως οριζόντια προτεραιότητα, στέλνοντας όχι μόνο ένα συμβολικό, αλλά και ένα πολιτικό μήνυμα, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο “Gender Budgeting in the New EU Multiannual Financial Framework: Making Budgets Work for Gender Equality and Women’s Human Rights in Europe” στη Λευκωσία.

Στην ομιλία του, την οποία ανέγνωσε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι η Κύπρος, ως μέλος της ΕΕ, είναι πλήρως προσηλωμένη στις αρχές της ισότητας των φύλων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης.

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στην ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο δημοσιονομικό προγραμματισμό, είπε ότι δεν είναι απλώς ένα τεχνικό εργαλείο, είναι μια μετασχηματιστική προσέγγιση.

Είναι ένα μέσο για να διασφαλίσουμε ότι οι οικονομικές μας αποφάσεις είναι δίκαιες, είπε. «Με την καθιέρωση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό, στοχεύουμε στην προώθηση στοχευμένων, καλά χρηματοδοτούμενων πολιτικών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των γυναικών και των ανδρών με δίκαιο τρόπο", επεσήμανε.

Σημείωσε ότι από την ανάληψη της διακυβέρνησης, τα τελευταία τρία χρόνια, "έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στην ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές όλων των υπουργείων και των Υφυπουργείων, υπό την παρακολούθηση της Επιτρόπου, αναγνωρίζοντας στην πράξη ότι η ισότητα των φύλων είναι σημαντική για όλους τους τομείς πολιτικής".

Αναφερόμενος στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής και της φορολογίας, ο Πρόεδρος είπε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ φέτος ενσωματώνει την ισότητα των φύλων στη δημόσια πολιτική.

"Τα νέα μέτρα στοχεύουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών, για παράδειγμα, προσφέροντας ίσες φορολογικές ελαφρύνσεις και στους δύο γονείς με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και των φοιτητών, και παρέχοντας στις μονογονεϊκές οικογένειες την ίδια ανακούφιση με τις οικογένειες δύο γονέων", είπε.

Όσον αφορά την αγορά εργασίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η ανεργία βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένης της ανεργίας των γυναικών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση στοχεύει να τη μειώσει ακόμη περισσότερο.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, λέγοντας ότι "θα γεφυρώσει το υπάρχον χάσμα μεταξύ των φύλων".

Είπε ότι μέσω της στενής συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Επιτρόπου, της Στατιστικής Υπηρεσίας και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων μερών, προετοιμάζουν τη δημόσια διοίκηση για την εφαρμογή της συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης.

"Έχουμε ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο και προσβλέπω στην περαιτέρω προώθηση αυτής της ατζέντας". τόνισε.

Σε νομοθετικό επίπεδο, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι έχει επίσης σημειωθεί σημαντική πρόοδος και πρόσθεσε ότι, προκειμένου να εδραιωθεί το έργο που έχει αναληφθεί, "έχουμε συντάξει τον Νόμο για την Ενσωμάτωση της Διάστασης του Φύλου, έτσι ώστε όλες οι πολιτικές, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και ο κρατικός προϋπολογισμός να ενσωματώνουν τις έμφυλες προοπτικές" και είπε ότι ο νόμος αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα.

Τέλος, αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, λέγοντας ότι εισερχόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. Οι διαβουλεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2028-2034 θα διαμορφώσουν το μέλλον των πολιτικών και των πόρων της Ευρώπης.

"Είναι σημαντικό να δοθεί κεντρική θέση στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών σε αυτές τις συζητήσεις", κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο «σφυρί» εκατοντάδες αντικείμενα - Από iPhone και laptop μέχρι κοσμήματα και ρολόγια - Δείτε τιμές και φωτογραφίες
Παραλίγο τραγωδία στη Λάρνακα: Κινδύνεψε να καεί ζωντανός 36χρονος ενώ κοιμόταν -Τον έσωσαν αστυνομικοί
VIDEO: H τραγική ιστορία της 25χρονης που θα κάνει ευθανασία - Ο ομαδικός βιασμός, η βουτιά στο κενό που την άφησε παραπληγική και η έκκληση «θέλω να πεθάνω όμορφη»
Έφυγε από τη ζωή ο Χαράλαμπος Γεωργιάδης - «Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό...» - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Αυτός ο υποψήφιος αποχώρησε μετά τις εσωκομματικές της Άμεσης Δημοκρατίας – «Κουράστηκα να κάνω τον καραγκιόζη»
Στυλιάνα Αβερκίου: «Έχω κοιλιακούς, τουλάχιστον πάλι είμαι σέξι ακόμα και άβαφη είμαι πραγματικά πανέμορφη»

 

 

 

«Φρένο» στα ανεξέλεγκτα σακουλάκια νικοτίνης - Ψηφίστηκε η πρόταση νόμου

Στο κελί δύο πρόσωπα για την έκρηξη σε υποστατικό στη Λεμεσό - Τους «έκαψε» μαρτυρία

Ιδού αναλυτικά τα οχτώ μέτρα-«ανάσα» από τον ΠτΔ: Απαλλαγή ΦΠΑ, μειώσεις σε ρεύμα και καύσιμα - Όσα περιλαμβάνει το πακέτο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε σήμερα  δέσμη οκτώ μέτρων για τη στήριξη των Κυπρίων πολιτών και της οικονομίας, ως απάντηση στις επιπτώσεις που προκαλεί η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALPHA: Ικανοποίηση με σταθερή αύξηση για ΠτΔ - Απογοήτευση για τα κόμματα - Θρίλερ για την πρωτιά

Εξελίξεις με την επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων - Απορρίφθηκε η αναπομπή του ΠτΔ για τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Ο Τραμπ παρατείνει το τελεσίγραφο ως τις 6 Απριλίου - Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

«Πράσινο φως» Βουλής για κάμερες στους αστυνομικούς - Νέα εποχή διαφάνειας στην Κύπρο

Ψηφίστηκαν οι προτάσεις νόμου και το νομοσχέδιο για σκύλους - Τι αλλάζει για αδέσποτα, υποχρεώσεις ιδιοκτητών και ευθανασία

Στον «αέρα» άδειες οδηγών λεωφορείων από βαθμούς ποινής λόγω καμερών - Προβληματισμός για το Pame Express

«Φωτιά» στις τιμές καυσίμων: Ρεκόρ τριετίας μέσα σε μία μέρα - Καμπανάκι από Σύνδεσμο Καταναλωτών

