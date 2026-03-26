ΠτΔ: Η ισότητα των φύλων αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα

Στην ομιλία του, την οποία ανέγνωσε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι η Κύπρος, ως μέλος της ΕΕ, είναι πλήρως προσηλωμένη στις αρχές της ισότητας των φύλων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης.

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στην ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο δημοσιονομικό προγραμματισμό, είπε ότι δεν είναι απλώς ένα τεχνικό εργαλείο, είναι μια μετασχηματιστική προσέγγιση.

Είναι ένα μέσο για να διασφαλίσουμε ότι οι οικονομικές μας αποφάσεις είναι δίκαιες, είπε. «Με την καθιέρωση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό, στοχεύουμε στην προώθηση στοχευμένων, καλά χρηματοδοτούμενων πολιτικών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των γυναικών και των ανδρών με δίκαιο τρόπο", επεσήμανε.

Σημείωσε ότι από την ανάληψη της διακυβέρνησης, τα τελευταία τρία χρόνια, "έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στην ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές όλων των υπουργείων και των Υφυπουργείων, υπό την παρακολούθηση της Επιτρόπου, αναγνωρίζοντας στην πράξη ότι η ισότητα των φύλων είναι σημαντική για όλους τους τομείς πολιτικής".

Αναφερόμενος στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής και της φορολογίας, ο Πρόεδρος είπε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ φέτος ενσωματώνει την ισότητα των φύλων στη δημόσια πολιτική.

"Τα νέα μέτρα στοχεύουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών, για παράδειγμα, προσφέροντας ίσες φορολογικές ελαφρύνσεις και στους δύο γονείς με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και των φοιτητών, και παρέχοντας στις μονογονεϊκές οικογένειες την ίδια ανακούφιση με τις οικογένειες δύο γονέων", είπε.

Όσον αφορά την αγορά εργασίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η ανεργία βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένης της ανεργίας των γυναικών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση στοχεύει να τη μειώσει ακόμη περισσότερο.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, λέγοντας ότι "θα γεφυρώσει το υπάρχον χάσμα μεταξύ των φύλων".

Είπε ότι μέσω της στενής συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Επιτρόπου, της Στατιστικής Υπηρεσίας και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων μερών, προετοιμάζουν τη δημόσια διοίκηση για την εφαρμογή της συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης.

"Έχουμε ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο και προσβλέπω στην περαιτέρω προώθηση αυτής της ατζέντας". τόνισε.

Σε νομοθετικό επίπεδο, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι έχει επίσης σημειωθεί σημαντική πρόοδος και πρόσθεσε ότι, προκειμένου να εδραιωθεί το έργο που έχει αναληφθεί, "έχουμε συντάξει τον Νόμο για την Ενσωμάτωση της Διάστασης του Φύλου, έτσι ώστε όλες οι πολιτικές, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και ο κρατικός προϋπολογισμός να ενσωματώνουν τις έμφυλες προοπτικές" και είπε ότι ο νόμος αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα.

Τέλος, αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, λέγοντας ότι εισερχόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. Οι διαβουλεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2028-2034 θα διαμορφώσουν το μέλλον των πολιτικών και των πόρων της Ευρώπης.

"Είναι σημαντικό να δοθεί κεντρική θέση στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών σε αυτές τις συζητήσεις", κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ