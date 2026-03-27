Φρίκη: Μητέρα ευνούχισε και έκαψε τον σύντροφό της που προσπάθησε να βιάσει την 11χρονη κόρη της

Η αντίδρασή της ήταν ακαριαία, έσυρε τον άνδρα μέχρι το σαλόνι, πήρε ένα μαχαίρι και τον μαχαίρωσε επανειλημμένα, κόβοντάς του τα γεννητικά όργανα.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός νεαρού που άκουσε τον θόρυβο και μπήκε στο σπίτι, έσυρε το πτώμα σε μια κοντινή δασώδη περιοχή, όπου του έβαλε φωτιά.

Αυτό ισχυρίστηκε η 42χρονη μητέρα κατά ενώπιον του δικαστηρίου στο Μίνας Ζεράις της Βραζιλίας, όπου δικάστηκε την Τρίτη για τη δολοφονία του Έβερτον Αμάρο ντα Σίλβα, πέρυσι στη συνοικία Τακουαρίλ.

Το δικαστικό σώμα με πλειοψηφία των ενόρκων την έκρινε αθώα, απαλλάσσοντάς την από όλες τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η Έρικα φέρεται να νάρκωσε το θύμα, να το στραγγάλισε και να το χτύπησε με ένα κομμάτι ξύλου, να του έκοψε τα γεννητικά όργανα ενώ ήταν ακόμα ζωντανός και να έβαλε φωτιά στο σώμα του, με τη βοήθεια ενός ανηλίκου.

Η Εισαγγελία υποστήριξε ότι το έγκλημα διαπράχθηκε με σκληρά μέσα και με τρόπο που δυσχέρανε την άμυνα του θύματος.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της όμως η Έρικα είχε δώσει μια διαφορετική εκδοχή. Είπε ότι γνώριζε τον Έβερτον από την παιδική της ηλικία και ότι αυτός σύχναζε στο σπίτι της. Δύο εβδομάδες πριν το έγκλημα, ανακάλυψε ότι έστελνε μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου στην κόρη της, η οποία τότε ήταν 11 ετών.

Η Έρικα αρνήθηκε ότι είχε ναρκώσει το θύμα ή ότι είχε σεξουαλική σχέση μαζί του εκείνη τη νύχτα, πείθοντας το δικαστήριο.

Η μητέρα μετά τη σύλληψή της είχε ομολογήσει τη δολοφονία, αλλά πρόσθεσε ότι το έκανε μόνο για να προστατεύσει την κόρη της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας παιδόφιλος βρήκε βίαιο θάνατο στη Βραζιλία.

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος João Ferreira da Silva, 46 ετών, έπεσε θύμα ενέδρας και πυροβολήθηκε θανάσιμα στο δρόμο, μία μέρα μετά την αποφυλάκισή του.

Είχε καταδικαστεί σε 42 χρόνια φυλάκισης για τη βίαιη δολοφονία, στις 28 Οκτωβρίου 2005, του εννιάχρονου Bruno Aparecido dos Santos, αφού τον παρέσυρε σε ένα εργοτάξιο και τον κακοποίησε σεξουαλικά, πριν τον σκοτώσει και τον θάψει. Ο παιδεραστής δολοφόνος συνελήφθη 10 ημέρες αργότερα, αφού επιτέθηκε σε ένα άλλο παιδί, για το οποίο του επιβλήθηκαν επιπλέον 10 χρόνια κάθειρξης.