«Να πεθάνεις με φρικτό τρόπο»: Βροχή απειλών για τη ζωή του δέχεται ο γείτονας του Άλαν Ρίτσον μετά τον βίαιο καβγά στο Νάσβιλ

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Ρόνι Τέιλορ αποκάλυψε τις ανησυχητικές συνέπειες που ακολούθησαν τον αιματηρό καβγά τους στον δρόμο, υποστηρίζοντας ότι έχει δεχθεί περισσότερες από 100 απειλές θανάτου μετά το περιστατικό.

«Πέθανε, πέθανε, πέθανε»

Ο Τέιλορ δήλωσε ότι έχει δεχθεί καταιγισμό προσβολών και απειλών από εξοργισμένους θαυμαστές του ηθοποιού, λέγοντας στο TMZ ότι έχει λάβει περισσότερα από 100 απειλητικά μηνύματα. Μεταξύ αυτών, ένας άγνωστος φέρεται να του είπε ότι «ανυπομονεί» να τον δει να αναπνέει μέσω σωλήνα.



Όπως υποστήριξε, ένας ακόμη άγνωστος, επίσης από απόκρυψη αριθμού, τον απείλησε ότι θα τον καθηλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ ένα από τα μηνύματα που έλαβε ανέφερε απλά: «Πέθανε, πέθανε, πέθανε».



Σε άλλο μήνυμα, σύμφωνα με τον ίδιο, αναγραφόταν: «Ελπίζω η γυναίκα σου να σε χωρίσει και τα παιδιά σου να μην σου ξαναμιλήσουν ποτέ και να πεθάνεις με φρικτό τρόπο».

Μιλώντας στο TMZ, ο Τέιλορ ανέφερε ότι ζήτησε ανεπίσημη συμβουλή από αστυνομικό, ο οποίος του συνέστησε να υποβάλει επίσημη καταγγελία εάν θεωρήσει ότι οι απειλές είναι σοβαρές. Προς το παρόν, ωστόσο, δήλωσε ότι θεωρεί τα μηνύματα διαδικτυακό εκφοβισμό και δεν έχει προσφύγει στις Αρχές.



Οι νέοι ισχυρισμοί έρχονται μετά την αποκάλυψη ότι ο Τέιλορ δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον του Ρίτσον, τονίζοντας ότι δεν επιθυμούσε την περαιτέρω κλιμάκωση της υπόθεσης, ιδιαίτερα μετά την απόφαση της αστυνομίας να μην απαγγείλει κατηγορίες στον ηθοποιό.



«Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν η ασφάλεια της γειτονιάς μου, επειδή έτρεχε μέσα στους δρόμους», δήλωσε ο 56χρονος.

«Δεν πήρα ούτε ένα γαμ... σεντ» Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπήρξε οικονομικός διακανονισμός μεταξύ τους, τονίζοντας ότι δεν έλαβε «ούτε ένα γαμ... σεντ» για το περιστατικό.



Όπως είπε, δεν αναζήτησε καν νομική εκπροσώπηση: «Εκείνος είναι ένας σούπερ σταρ του Χόλιγουντ κι εγώ όχι. Έχει δικηγόρους. Εγώ δεν προσέλαβα καν δικηγόρο».



Ο Τέιλορ πρόσθεσε ότι έμαθε πως η αστυνομία είχε αποφανθεί ότι ο Ρίτσον ενήργησε σε αυτοάμυνα αφού είχε ήδη αποφασίσει να μην προχωρήσει σε καταγγελία.





Την Τρίτη, η αστυνομία επιβεβαίωσε στη Daily Mail ότι δεν θα απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος του Ρίτσον για το επεισόδιο της Κυριακής με τον γείτονά του.

Ενήργησε σε αυτοάμυνα Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο ηθοποιός ενήργησε σε αυτοάμυνα όταν χτύπησε τον Τέιλορ και του ζήτησε να παραμείνει στο έδαφος, συμπέρασμα που ενισχύεται και από νέο βίντεο από κάμερα σώματος που κατέγραψε ο ίδιος ο Ρίτσον και στη συνέχεια δημοσίευσε στο TikTok.



Σημειώνεται ότι η βίαιη αντιπαράθεση σημειώθηκε την Κυριακή στο ήσυχο προάστιο Μπρέντγουντ του Τενεσί, κοντά στο Νάσβιλ, με βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας να δείχνει τον ηθοποιό να γρονθοκοπεί τον Ρόνι Τέιλορ, ύστερα από αντιπαράθεση που ξεκίνησε λόγω της μοτοσικλέτας του.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Τέιλορ στάθηκε μπροστά στη μοτοσικλέτα του Ρίτσον, επιχειρώντας να τον εμποδίσει επειδή φέρεται να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα μέσα στη γειτονιά, γεγονός που πυροδότησε τη βίαιη σύγκρουση.



Η Αστυνομική Διεύθυνση του Μπρέντγουντ κατέληξε αργότερα στο συμπέρασμα ότι ο Ρίτσον ενήργησε σε αυτοάμυνα, κλείνοντας την υπόθεση χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες.



Το βίντεο φαίνεται να δείχνει τον Τέιλορ να ξεκινά την αντιπαράθεση, σπρώχνοντας τον Ρίτσον από την πράσινη μοτοσικλέτα Kawasaki, αφού πρώτα στάθηκε στον δρόμο για να εμποδίσει την πορεία του.



Τα πλάνα προσφέρουν πιο σαφή εικόνα για το πώς η ένταση κλιμακώθηκε σε βία.



Ο εμφανώς εκνευρισμένος Τέιλορ φαίνεται να πλησιάζει τον Ρίτσον ενώ εκείνος κινούνταν στον δρόμο της γειτονιάς, με τα δύο μικρά παιδιά του ηθοποιού να βρίσκονται κοντά.



Στη συνέχεια, ο Τέιλορ αποχωρεί από την ιδιοκτησία του, διασχίζει το πεζοδρόμιο και κατευθύνεται προς τον δρόμο, τοποθετώντας τον εαυτό του απευθείας μπροστά στη μοτοσικλέτα.



Σε κάποιο σημείο φαίνεται να στέκεται επιθετικά μπροστά στο όχημα, με ανοιχτά πόδια, προκαλώντας τον ηθοποιό, ο οποίος κατεβαίνει από τη μοτοσικλέτα και τον πλησιάζει.





«Οδηγείς σαν γαμ... τρελός» Κατά τη διάρκεια της έντονης λογομαχίας, ο Τέιλορ ακούγεται να κατηγορεί τον Ρίτσον ότι οδηγούσε «σαν γαμ... τρελός», εκφράζοντας ανησυχία για τα παιδιά της γειτονιάς.



Ο Ρίτσον απάντησε λέγοντας ότι ο γείτονάς του «έχει χάσει τα λογικά του» και διερωτήθηκε αν είχε καταναλώσει αλκοόλ.



Ο ηθοποιός φέρεται επίσης να είπε ότι θα έπρεπε να τον είχε «πατήσει» όταν εκείνος βγήκε στον δρόμο.



Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ρίτσον φαίνεται να σηκώνει τη μοτοσικλέτα του, να ανεβαίνει ξανά και να μαρσάρει επανειλημμένα, κίνηση που φαίνεται να εξόργισε ακόμη περισσότερο τον Τέιλορ.



Στη συνέχεια, ο Τέιλορ σπρώχνει τόσο τον ηθοποιό όσο και τη μοτοσικλέτα δύο φορές προς τον δρόμο.



ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα