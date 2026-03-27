Αφγανός μετανάστης βίασε 12χρονο κορίτσι στη Βρετανία - Της επιτέθηκε την ώρα που έπαιζε στις κούνιες

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Αχμάντ Μουλαχίλ καταδικάστηκε για βιασμό και για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης μετά από δίκη που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, ενώ είχε ήδη παραδεχθεί μία ακόμη κατηγορία βιασμού. Το σώμα ενόρκων του δικαστηρίου τον έκρινε επίσης ένοχο για απαγωγή ανηλίκου, καθώς και για καταγραφή άσεμνου βίντεο του κοριτσιού.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί η στιγμή που ο Μουλαχίλ πλησιάζει το μικρό κορίτσι και το ρωτάει την ηλικία του.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δικαστήριο άκουσε ότι ο Μουλαχίλ είχε φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο μόλις τέσσερις μήνες πριν διαπράξει τα εγκλήματα. Είχε υποβάλει αίτηση ασύλου, επικαλούμενος «προβλήματα» που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε στο Αφγανιστάν.

Πίστευε ότι ήταν 19 ετών

Ο 23χρονος ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι πίστευε πως το θύμα ήταν 19 ετών και ανέφερε ότι εκείνη ήταν που επιδίωξε τη σεξουαλική επαφή μαζί του τον περασμένο Ιούλιο.



Ωστόσο, ο εισαγγελέας της υπόθεσης χαρακτήρισε την προσπάθεια μετακύλισης της ευθύνης στο θύμα «ανατριχιαστική» και «ιδιαίτερα αποκρουστική».

Η ανήλικη, της οποίας τα στοιχεία δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, κατέθεσε ότι ο δράστης την προσέγγισε σε πάρκο στο Νιούνιτον, αφού προηγουμένως έπαιζε στις κούνιες. Όπως ανέφερε, του ζήτησε να σταματήσει, ενώ εκείνος γελούσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.







Κατά την ανακοίνωση της ποινής, η δικαστής ανέφερε ότι το θύμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τραυματικές αντιδράσεις και ιατρικά προβλήματα που συνδέονται με την επίθεση.

«Το θύμα σας ήταν ιδιαίτερα ευάλωτο λόγω των προσωπικών του συνθηκών και έχει υποστεί σημαντική και συνεχιζόμενη ψυχολογική βλάβη», δήλωσε η δικαστής, προσθέτοντας ότι ο Μουλαχίλ είχε «στοχοποιήσει» το κορίτσι.



Η δικαστής τόνισε επίσης ότι ο ισχυρισμός πως η ανήλικη είχε πει ότι ήταν 19 ετών ήταν «προφανώς ψευδής», επισημαίνοντας ότι το υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει πως «η αντίδρασή σας ήταν γεμάτη δυσπιστία και η ετυμηγορία των ενόρκων δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι γνωρίζατε πως ήταν κάτω των 16 ετών».



Παράλληλα, σύμφωνα με την περιγραφή της ίδιας, μετά την επίθεση θύτης και θύμα αποχώρησαν μαζί από την περιοχή, όμως όταν χώρισαν, η ανήλικη έμεινε μόνη σε πάρκο μέσα στο σκοτάδι για κάποιο χρονικό διάστημα.





«Ήταν αναστατωμένη»

«Ήταν αναστατωμένη και σε συνεχή επιφυλακή, κοιτάζοντας πίσω της και προς τη δασώδη περιοχή για να διαπιστώσει αν βρισκόσασταν ακόμη εκεί», επισήμανε η δικαστής.



Όπως ανέφερε, το θύμα έδωσε άμεσα αναφορά για τη σεξουαλική επίθεση που υπέστη. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και σε κατάθεση στην αστυνομία, ενώ αργότερα, καθώς ο Αφγανός αμφισβήτησε τις καταγγελίες της, χρειάστηκε να υποβληθεί σε αντεξέταση στο δικαστήριο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα