Κατέρρευσε στο τιμόνι: Οδηγός καρφώθηκε σε δέντρο στον Αστρομερίτη - Φωτογραφία
Κατέρρευσε στο τιμόνι: Οδηγός καρφώθηκε σε δέντρο στον Αστρομερίτη - Φωτογραφία

 28.03.2026 - 17:55
Κατέρρευσε στο τιμόνι: Οδηγός καρφώθηκε σε δέντρο στον Αστρομερίτη - Φωτογραφία

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Αστρομερίτη, όταν οδηγός φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο τιμόνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 14:40, το όχημα που κατευθυνόταν προς το Τρόοδος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο στην άκρη του δρόμου. Όπως αναφέρουν μάρτυρες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο λόγω του επεισοδίου, ωστόσο το όχημα φαίνεται να επιβράδυνε πριν από τη σύγκρουση.

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς διερχόμενοι οδηγοί αλλά και πεζός που είχε περάσει από το σημείο λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα δεν τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πολίτες, οι οποίοι παρείχαν πρώτες βοήθειες και εφάρμοσαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός παρουσίαζε σημεία ζωής μέχρι τη μεταφορά του.

Στη σκηνή βρίσκονταν μέλη της Αστυνομίας, ενώ η κατάσταση της υγείας του οδηγού παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Πηγή φωτογραφίας: WNN

Δεν υπάρχει ακόμη «πράσινο φως» για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

Δεν υπάρχει ακόμη «πράσινο φως» για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

Προς το παρόν δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση για νέα συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν, ανέφερε πηγή των Ηνωμένων Εθνών στο ΚΥΠΕ. 

Δεν υπάρχει ακόμη «πράσινο φως» για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

Δεν υπάρχει ακόμη «πράσινο φως» για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

  •  28.03.2026 - 15:02
Κατέρρευσε στο τιμόνι: Οδηγός καρφώθηκε σε δέντρο στον Αστρομερίτη - Φωτογραφία

Κατέρρευσε στο τιμόνι: Οδηγός καρφώθηκε σε δέντρο στον Αστρομερίτη - Φωτογραφία

  •  28.03.2026 - 17:55
