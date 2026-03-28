Θανατηφόρο Λευκωσία: Έτσι αποχαιρέτησε η Αστυνομία τον 28χρονο αστυνομικό Αντρέα Αντωνίου - Φωτογραφία

Ο εκλιπών υπηρετούσε ως Αστυφύλακας και είχε ενταχθεί στις τάξεις της Αστυνομίας Κύπρου το 2022, υπηρετώντας στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Η απώλειά του έχει σκορπίσει θλίψη τόσο στην οικογένειά του όσο και στους συναδέλφους του.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία Κύπρου εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του, τονίζοντας ότι η στήριξη προς αυτούς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι δεδομένη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κηδεία και την ταφή του εκλιπόντος θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.