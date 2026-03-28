ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο Λευκωσία: Έτσι αποχαιρέτησε η Αστυνομία τον 28χρονο αστυνομικό Αντρέα Αντωνίου - Φωτογραφία

 28.03.2026 - 18:24
Βαθιά θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου του 28χρονου αστυνομικού Αντρέα Αντωνίου από τη Λευκωσία, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε οδική σύγκρουση την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026.

Ο εκλιπών υπηρετούσε ως Αστυφύλακας και είχε ενταχθεί στις τάξεις της Αστυνομίας Κύπρου το 2022, υπηρετώντας στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Η απώλειά του έχει σκορπίσει θλίψη τόσο στην οικογένειά του όσο και στους συναδέλφους του.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία Κύπρου εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του, τονίζοντας ότι η στήριξη προς αυτούς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι δεδομένη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κηδεία και την ταφή του εκλιπόντος θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένταση σε κτηνοτροφική μονάδα στη Λάρνακα - Ιδιοκτήτες αρνούνται να επιτρέψουν σε λειτουργούς τη θανάτωση ζώων
Αυτοί είναι οι 56 εκλεκτοί της ΔΗΠΑ - Το είπε και το έκανε ο Καρογιάν
Θανατηφόρο Λευκωσία: Έτσι αποχαιρέτησε η Αστυνομία τον 28χρονο αστυνομικό Αντρέα Αντωνίου - Φωτογραφία
Ρωτήσαμε το ChatGPT γιατί οι Κύπριες μαμάδες είναι πιο κουρασμένες από ποτέ και η απάντηση μας ξάφνιασε
Στο «κόκκινο» η κυπριακή πατάτα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί τις εξαγωγές και την παρουσία μας στα ευρωπαϊκά ράφια
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Σκόνη, βροχές και χιόνια στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

 

 

 

Κατέρρευσε στο τιμόνι: Οδηγός καρφώθηκε σε δέντρο στον Αστρομερίτη - Φωτογραφία

 28.03.2026 - 17:55
Δεν υπάρχει ακόμη «πράσινο φως» για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

Δεν υπάρχει ακόμη «πράσινο φως» για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

  •  28.03.2026 - 15:02
Δημοσκόπηση RAI: Κυβέρνηση και Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενισχύουν την πολιτική τους νομιμοποίηση

Δημοσκόπηση RAI: Κυβέρνηση και Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενισχύουν την πολιτική τους νομιμοποίηση

  •  28.03.2026 - 07:26
Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

  •  28.03.2026 - 12:14
Αυτοί είναι οι 56 εκλεκτοί της ΔΗΠΑ - Το είπε και το έκανε ο Καρογιάν

Αυτοί είναι οι 56 εκλεκτοί της ΔΗΠΑ - Το είπε και το έκανε ο Καρογιάν

  •  28.03.2026 - 16:25
Κατέρρευσε στο τιμόνι: Οδηγός καρφώθηκε σε δέντρο στον Αστρομερίτη - Φωτογραφία

Κατέρρευσε στο τιμόνι: Οδηγός καρφώθηκε σε δέντρο στον Αστρομερίτη - Φωτογραφία

  •  28.03.2026 - 17:55
LIVE: Επίθεση από τους Χούθι λέει ότι δέχτηκε το Ισραήλ – Το Ιράν υπόσχεται απάντηση στις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του

LIVE: Επίθεση από τους Χούθι λέει ότι δέχτηκε το Ισραήλ – Το Ιράν υπόσχεται απάντηση στις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του

  •  28.03.2026 - 07:59
Nicosia Antiracist Festival 2026: Όταν η κοινωνία των πολιτών κάνει τη δουλειά που το κράτος αποφεύγει

Nicosia Antiracist Festival 2026: Όταν η κοινωνία των πολιτών κάνει τη δουλειά που το κράτος αποφεύγει

  •  28.03.2026 - 15:00
Ένταση σε κτηνοτροφική μονάδα στη Λάρνακα - Ιδιοκτήτες αρνούνται να επιτρέψουν σε λειτουργούς τη θανάτωση ζώων

Ένταση σε κτηνοτροφική μονάδα στη Λάρνακα - Ιδιοκτήτες αρνούνται να επιτρέψουν σε λειτουργούς τη θανάτωση ζώων

  •  28.03.2026 - 17:12

