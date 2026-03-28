ΑρχικήΚοινωνία
Έκρηξη οργής στα Λιβάδια: Έκρυβε ζώα και μπλόκαρε ελέγχους - Κίνδυνος διασποράς - Τι λένε οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

 28.03.2026 - 18:48
Σε μια κρίσιμη περίοδο για τον κτηνοτροφικό τομέα, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες δίνουν καθημερινή μάχη για τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού, έρχονται στο φως περιστατικά που προκαλούν έντονη ανησυχία και θέτουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες όλων.

Παρά τη συνεργασία της πλειοψηφίας των κτηνοτρόφων, μεμονωμένες ενέργειες φαίνεται να υπονομεύουν την κοινή προσπάθεια, εντείνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού, όπως αναφέρει και η ανακοίνωσ των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Αυτούσια η Ανακοίνωση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Μη Ανεκτές Πρακτικές θέτουν σε κίνδυνο τον Κτηνοτροφικό Τομέα Εδώ και εβδομάδες, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μαζί με 15 ακόμα υπηρεσίες του κράτους εργάζονται αδιάκοπα δίπλα στους κτηνοτρόφους, με στόχο τον άμεσο περιορισμό του ιού και την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της κανονικότητας. Η συντριπτική πλειονότητα των κτηνοτρόφων συνεργάζεται με υπευθυνότητα, διαφάνεια και διάθεση να προστατεύσει τον κλάδο και το ζωικό κεφάλαιο της χώρας.

Ωστόσο, μεμονωμένες περιπτώσεις συνεχίζουν να λειτουργούν εις βάρος όλων. Σήμερα, έρχεται στο φως περιστατικό στα Λιβάδια, όπου κτηνοτρόφος παρεμπόδισε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας έτσι στη διασπορά του ιού. Μάλιστα ενώ το υποστατικό είχε 30 ζώα, σε αυτό εντοπίστηκαν πέραν των 109, γεγονός που τυγχάνει διερεύνησης. Ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες εφαρμόζουν όσα ορίζει ο νόμος, με μοναδικό στόχο την εξάλειψη του ιού, έρχονται αντιμέτωπες με περιστατικά είναι εκτός του πλαισίου της νομοθεσίας: απειλές, παρεμπόδιση, απόκρυψης ή και μετακίνησης ζώων.

Η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας είναι απαραίτητη για να προστατευτεί ολόκληρος ο κτηνοτροφικός τομέας. Οι στιγμές είναι δύσκολες, και γι’ αυτό απαιτείται από όλους υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και πλήρης συμμόρφωση.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες παραμένουν στο πλευρό των κτηνοτρόφων, και εργάζονται αδιάκοπα ώστε να ξεπεραστεί η κρίση. Η συνεργασία όλων είναι βασική και απαραίτητη για να επανέλθει η κανονικότητα το συντομότερο δυνατό.

Τέλος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θέλουν να ευχαριστήσουν όλες τις υπηρεσίες που συνδράμουν το έργο τους και κύρια την Αστυνομία, την Εθνική Φρουρά, την Υπηρεσία Θήρας και το Τμήμα Δασών που καθημερινά αγωνίζονται για να επέλθει όσο πιο σύντομα η κανονικότητα, μέσα σε ομολογουμένως δύσκολες συνθήκες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένταση σε κτηνοτροφική μονάδα στη Λάρνακα - Ιδιοκτήτες αρνούνται να επιτρέψουν σε λειτουργούς τη θανάτωση ζώων
Αυτοί είναι οι 56 εκλεκτοί της ΔΗΠΑ - Το είπε και το έκανε ο Καρογιάν
Θανατηφόρο Λευκωσία: Έτσι αποχαιρέτησε η Αστυνομία τον 28χρονο αστυνομικό Αντρέα Αντωνίου - Φωτογραφία
Ρωτήσαμε το ChatGPT γιατί οι Κύπριες μαμάδες είναι πιο κουρασμένες από ποτέ και η απάντηση μας ξάφνιασε
Στο «κόκκινο» η κυπριακή πατάτα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί τις εξαγωγές και την παρουσία μας στα ευρωπαϊκά ράφια
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Σκόνη, βροχές και χιόνια στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

 

 

 

Δεν υπάρχει ακόμη «πράσινο φως» για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

Προς το παρόν δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση για νέα συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν, ανέφερε πηγή των Ηνωμένων Εθνών στο ΚΥΠΕ. 

Δεν υπάρχει ακόμη «πράσινο φως» για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

Δεν υπάρχει ακόμη «πράσινο φως» για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

  •  28.03.2026 - 15:02
Δημοσκόπηση RAI: Κυβέρνηση και Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενισχύουν την πολιτική τους νομιμοποίηση

Δημοσκόπηση RAI: Κυβέρνηση και Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενισχύουν την πολιτική τους νομιμοποίηση

  •  28.03.2026 - 07:26
Έκρηξη οργής στα Λιβάδια: Έκρυβε ζώα και μπλόκαρε ελέγχους - Κίνδυνος διασποράς - Τι λένε οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Έκρηξη οργής στα Λιβάδια: Έκρυβε ζώα και μπλόκαρε ελέγχους - Κίνδυνος διασποράς - Τι λένε οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

  •  28.03.2026 - 18:48
Αυτοί είναι οι 56 εκλεκτοί της ΔΗΠΑ - Το είπε και το έκανε ο Καρογιάν

Αυτοί είναι οι 56 εκλεκτοί της ΔΗΠΑ - Το είπε και το έκανε ο Καρογιάν

  •  28.03.2026 - 16:25
Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

  •  28.03.2026 - 12:14
LIVE: Επίθεση από τους Χούθι λέει ότι δέχτηκε το Ισραήλ – Το Ιράν υπόσχεται απάντηση στις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του

LIVE: Επίθεση από τους Χούθι λέει ότι δέχτηκε το Ισραήλ – Το Ιράν υπόσχεται απάντηση στις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του

  •  28.03.2026 - 07:59
Κατέρρευσε στο τιμόνι: Οδηγός καρφώθηκε σε δέντρο στον Αστρομερίτη - Φωτογραφία

Κατέρρευσε στο τιμόνι: Οδηγός καρφώθηκε σε δέντρο στον Αστρομερίτη - Φωτογραφία

  •  28.03.2026 - 17:55
Nicosia Antiracist Festival 2026: Όταν η κοινωνία των πολιτών κάνει τη δουλειά που το κράτος αποφεύγει

Nicosia Antiracist Festival 2026: Όταν η κοινωνία των πολιτών κάνει τη δουλειά που το κράτος αποφεύγει

  •  28.03.2026 - 15:00

