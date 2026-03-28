 28.03.2026 - 19:00
Πέθανε η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρινέλλα

Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών, μετά από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη στη σκηνή του Ηρώδειου.

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις βαρύτατου εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί τον Σεπτέμβριο του 2024. Η κορυφαία τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της.

Η Μαρινέλλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου του 1938, βαπτισμένη ως Κυριακή Παπαδοπούλου. Οι γονείς της ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Είναι το τέταρτο και νεότερο μέλος της οικογένειας. Μια οικογένεια φτωχή αλλά δεμένη με αρχές, που τα περισσότερα μέλη της τραγουδούσαν πολύ καλά.

Από τεσσάρων έως πέντε χρονών, συμμετείχε στην παιδική ραδιοφωνική εκπομπή “Παιδική ώρα” στην οποία έτυχε να τραγουδήσει ένα κομμάτι του Schubert. Στα δώδεκά της χρόνια διαφήμιζε τα καταστήματα “Melka” της Θεσσαλονίκης.

Στα δεκαεφτά της, ακολούθησε ως ηθοποιός το θίασο της Μαίρης Λωράνς όπου έκανε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Δίπλα της, οι ανερχόμενοι τότε ηθοποιοί Κώστας Βουτσάς και Μάρθα Καραγιάννη, αλλά και η Σόνια Δήμου, ο Γιάννης Τζαννετάκος και η χορεύτρια Ντέπυ Φιλοσόφου.

Κάποιο βράδυ, η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και η Μαρινέλλα που ήξερε απ’ έξω όλα τα τραγούδια, την αντικατέστησε. Τραγούδησε το «Ο άνθρωπος μου» της Σοφίας Βέμπο, σε μουσική του Μενέλαου Θεοφανίδη και στίχους του Μίμη Τραϊφόρου, αλλά και το «Μαλαγκένια», Ισπανικό τραγούδι της Κατοχής. Η Μαρινέλλα έγινε ακολούθως η βασική τραγουδίστρια του θιάσου.

Όλα έγιναν το βράδυ της Τετάρτης (25/09/24) στο κατάμεστο από κόσμο Ηρώδειο. Η συναυλία της Μαρινέλλας είχε ξεκινήσει και η σπουδαία τραγουδίστρια ερμήνευε το τρίτο τραγούδι, το «Εγώ κι εσύ». Ξαφνικά σωριάστηκε στη σκηνή παγώνοντας όχι μόνο τους θεατές του Ηρωδείου αλλά και όλη την Ελλάδα.

Έκρηξη οργής στα Λιβάδια: Έκρυβε ζώα και μπλόκαρε ελέγχους - Κίνδυνος διασποράς - Τι λένε οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Θλίψη για την Μαρινέλλα: Η στιγμή που καταρρέει στο Ηρώδειο - Στην τελευταία της εμφάνιση - Βίντεο

Δεν υπάρχει ακόμη «πράσινο φως» για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

Προς το παρόν δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση για νέα συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν, ανέφερε πηγή των Ηνωμένων Εθνών στο ΚΥΠΕ. 

Έκρηξη οργής στα Λιβάδια: Έκρυβε ζώα και μπλόκαρε ελέγχους - Κίνδυνος διασποράς - Τι λένε οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Θανατηφόρο Λευκωσία: Έτσι αποχαιρέτησε η Αστυνομία τον 28χρονο αστυνομικό Αντρέα Αντωνίου - Φωτογραφία

Θλίψη για την Μαρινέλλα: Η στιγμή που καταρρέει στο Ηρώδειο - Στην τελευταία της εμφάνιση - Βίντεο

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

LIVE: Επίθεση από τους Χούθι λέει ότι δέχτηκε το Ισραήλ – Το Ιράν υπόσχεται απάντηση στις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του

Κατέρρευσε στο τιμόνι: Οδηγός καρφώθηκε σε δέντρο στον Αστρομερίτη - Φωτογραφία

Nicosia Antiracist Festival 2026: Όταν η κοινωνία των πολιτών κάνει τη δουλειά που το κράτος αποφεύγει

