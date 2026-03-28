Θλίψη για την Μαρινέλλα: Η στιγμή που καταρρέει στο Ηρώδειο - Στην τελευταία της εμφάνιση - Βίντεο

 28.03.2026 - 20:00
Πέθανε, σε ηλικία 87 ετών η Μαρινέλλα, η μεγάλη ιέρεια του ελληνικού τραγουδιού και μια «φωνή» που σημάδεψε την καθημερινότητα των Ελλήνων.

Η κατάσταση της υγείας της άρχισε να χειροτερεύει όταν η Μαρινέλλα υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό τον Σεπτέμβριο του 2024, την ώρα που τραγουδούσε στο Ηρώδειο και νοσηλεύτηκε σε κέντρο αποκατάστασης.

Δύο μόλις τραγούδια πρόλαβε να πει η Μαρινέλλα στην αποψινή της συναυλία στο Ηρώδειο, πριν καταρρεύσει ξαφνικά στη σκηνή, προκαλώντας τεράστια αγωνία στους φίλους και στο κοινό που είχε κατακλύσει το Ωδείο.

Τα πάντα συνέβησαν κατά την διάρκεια του τρίτου μόλις τραγουδιού που ερμήνευε, το πασίγνωστο «Τα λόγια είναι περιττά» μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Στον στίχο «Θεέ μου μας έμαθε εσύ πόσο πολύ να αγαπάμε» η 86χρονη ερμηνεύτρια σωριάστηκε λιπόθυμη στη σκηνή και αμέσως οι μουσικοί της έσπευσαν να την συνδράμουν. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρινέλλα ανέκτησε τις αισθήσεις της στα καμαρίνια και είχε επικοινωνία με συνεργάτες της. Στο νοσοκομείο Υγεία όπου μεταφέρθηκε, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού είχε φρικτό πονοκέφαλο πριν από τη συναυλία.

Πέθανε η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρινέλλα

Προς το παρόν δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση για νέα συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν, ανέφερε πηγή των Ηνωμένων Εθνών στο ΚΥΠΕ. 

