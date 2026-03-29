ΠτΔ: Η Πολιτεία οφείλει στους συμπατριώτες μας με αυτισμό – Πρότυπο Κέντρο στην Αμμόχωστο

Ως ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας έναντι των συμπατριωτών μας με αυτισμό χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης τη δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Αυτισμού στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη συμμετοχή του στον φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου «Run for Autism» που διοργάνωσε το Σωματείο Στήριξης Αυτισμού στην Αγία Νάπα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω στον σημερινό φιλανθρωπικό αγώνα, γιατί πρόκειται καθαρά για φιλανθρωπικό σκοπό που πραγματοποιείται αυτός ο αγώνας δρόμου.

Μια προσπάθεια που ξεκίνησε από εθελοντές, καθόλου κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια και σήμερα έχουμε συμμετοχές από αθλητές από 20 χώρες, περισσότερους από πέντε χιλιάδες αθλητές.

Και είμαι εδώ για να στηρίξω αυτή την προσπάθεια, μια προσπάθεια που όλα τα έσοδα θα διατεθούν για αντιμετώπιση των αναγκών των συμπατριωτών μας με αυτισμό στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, ειδικότερα στην επαρχία Αμμοχώστου, για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες των συμπατριωτών μας με αυτισμό.

Είναι για αυτό τον λόγο, θέλω να θυμίσω, που τον Φεβρουάριο του 2025, όταν κάναμε την περιφερειακή σύσκεψη στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, στο Παραλίμνι, είχα ανακοινώσει εκ μέρους της Πολιτείας την απόφαση μας για να δημιουργήσουμε ένα Πρότυπο Κέντρο Αυτισμού στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Δεν μείναμε στην ανακοίνωση, προχωρήσαμε.

Χαίρομαι γιατί όλα έχουν ξεκινήσει, το Κέντρο είναι κοστολογημένο στα 4,5 εκ. ευρώ, προϋπολογισμένο στους προϋπολογισμούς του κράτους και θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες. Και αυτό το κάνουμε σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Νάπας, με τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας, που ήταν εκείνος που προχώρησε με την προκήρυξη των σχεδίων, στις 23 Μαρτίου, και προχωρούμε ως είχαμε υποσχεθεί στον κόσμο. Είναι η ελάχιστη υποχρέωση που έχουμε ως Πολιτεία – έναντι αυτών των συμπατριωτών μας».

Ερωτηθείς για τη συμμετοχή του στον αγώνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ήταν ευχάριστη η διαδρομή, με καλή παρέα, με τόσο κόσμο. Ήταν κάτι ευχάριστο».

Σε ερώτηση αν ο ίδιος γυμνάζεται, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «προπονούμε καθημερινά περί της 1 – 1,5 ώρα το πρωί, πριν πάω στο Γραφείο, γιατί είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορώ να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις από τα καθήκοντα μου».