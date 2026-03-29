Άστατος ο καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα δυτικά και τοπικά στα βόρεια ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 12 στα υπόλοιπα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι σε αρκετές περιοχές κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μενονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα, αρχικά κυρίως στα δυτικά και αργότερα στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι, 4 Μποφόρ, σύντομα στα παράλια μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ και αργότερα, παροδικά στα νότια παράλια, μέχρι πολύ ισχυροί, 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά, στα νοτιοδυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 20 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά μέχρι ταραγμένη.

Την Τρίτη, το μεσημέρι και το απόγευμα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά και στα βόρεια. Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι παροδικά συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει άνοδο, ενώ μέχρι την Πέμπτη αναμένεται πτώση, για να κυμανθεί κοντά και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου ήταν 8 εκατοστά.