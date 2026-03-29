ΑρχικήΚοινωνίαΣυναγερμός στα Λατσιά: Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα μετά από πυρκαγιά σε οικία
Συναγερμός στα Λατσιά: Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα μετά από πυρκαγιά σε οικία

 29.03.2026 - 16:15
Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στα Λατσιά, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε δωμάτιο πρώτου ορόφου κατοικίας, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Δύναμης, Αντρέα Κεττή, στο σημείο έσπευσαν τρία στελεχωμένα οχήματα από τους Σταθμούς της Λευκωσίας. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να εισέλθουν στο κτίριο με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών για να περιορίσουν και να κατασβέσουν τις φλόγες προτού αυτές επεκταθούν.

Η μάχη με τις φλόγες είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά τριών προσώπων στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Πρόκειται για δύο ενοίκους της οικίας και έναν γείτονα, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν την πυρκαγιά πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής, εισέπνευσαν καπνό και μεταφέρθηκαν προληπτικά για ιατρική φροντίδα.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην επίπλωση και τον εξοπλισμό του συγκεκριμένου δωματίου, ενώ ολόκληρος ο όροφος επηρεάστηκε από τους πυκνούς καπνούς. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις, φαίνεται πως η αιτία του κακού ήταν μια ηλεκτρική θερμάστρα που βρισκόταν σε λειτουργία εντός του δωματίου.

Cyprus Makes a… Checkmate on the Chessboard!

Άστατος ο καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

ΠτΔ: Αισιοδοξία για νέα πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα στο Κυπριακό

ΠτΔ: Αισιοδοξία για νέα πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα στο Κυπριακό

Την αισιοδοξία του για μετουσίωση της πολιτικής βούλησης της ελληνοκυπριακής πλευράς σε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό εξέφρασε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μετά τη συμμετοχή του στον φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου «Run for Autism», στην Αγία Νάπα.

