Συναγερμός στα Λατσιά: Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα μετά από πυρκαγιά σε οικία

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Δύναμης, Αντρέα Κεττή, στο σημείο έσπευσαν τρία στελεχωμένα οχήματα από τους Σταθμούς της Λευκωσίας. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να εισέλθουν στο κτίριο με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών για να περιορίσουν και να κατασβέσουν τις φλόγες προτού αυτές επεκταθούν.

Η μάχη με τις φλόγες είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά τριών προσώπων στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Πρόκειται για δύο ενοίκους της οικίας και έναν γείτονα, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν την πυρκαγιά πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής, εισέπνευσαν καπνό και μεταφέρθηκαν προληπτικά για ιατρική φροντίδα.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην επίπλωση και τον εξοπλισμό του συγκεκριμένου δωματίου, ενώ ολόκληρος ο όροφος επηρεάστηκε από τους πυκνούς καπνούς. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις, φαίνεται πως η αιτία του κακού ήταν μια ηλεκτρική θερμάστρα που βρισκόταν σε λειτουργία εντός του δωματίου.